El BCE permite a la banca pagar dividendo pero lo limita al 15% hasta septiembre de 2021

El Banco Central Europeo (BCE) pide a los bancos que se abstengan o limiten los dividendos hasta el 30 de septiembre de 2021 aunque abre la puerta a una remuneración al accionista siempre y cuando ésta no supere el 15% del pay out o no exceda de los 20 puntos básico de capital CET1.

"Los bancos que pretenden pagar dividendos o recomprar acciones deberán de ser rentables y tener trayectorias de capital sólidas", señala el supervisor en un comunicado, en el que añade que la banca deberá de abstenerse de distribuir dividendos provisionales con cargo a sus ganancias de 2021.

Según el BCE, la recomendación anterior de suspensión temporal de todos los dividendos en efectivo y recompras de acciones del 27 de marzo de 2020 (y su posterior prórroga el 28 de julio) reflejaba las circunstancias excepcionales y desafiantes a las que se enfrentó la economía europea en 2020.

Máxima prudencia

Ahora, reconoce que las circunstancias han cambiado porque hay "mayor visibilidad" en las proyecciones macroeconómicas. No obstante, el BCE pide máxima prudencia a toda la banca ya que "sigue siendo necesario un enfoque prudente continuo, ya que el impacto de la pandemia en los balances de los bancos no se ha manifestado en su totalidad".

En una carta remitida a los bancos, el BCE también reitera sus expectativas de que los bancos adopten una moderación extrema en la remuneración variable siguiendo el mismo cronograma previsto para dividendos y recompras de acciones (30 de septiembre de 2021).

"El supervisor evaluará de cerca las políticas de remuneración de los bancos, con un enfoque específico en su impacto en la capacidad de los bancos para mantener una base de capital sólida", reza el escrito.