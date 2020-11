BBVA activa su fusión con Sabadell para crear el mayor banco en España

BBVA y Banco Sabadell no quieren perder ni un minuto. Después del anuncio de la venta de la filial de BBVA en Estados Unidos, la entidad que preside Carlos Torres ha decidido comenzar un proceso de 'due dilligence' con el Banco Sabadell para poner en marcha una eventual fusión, según ha confirmado ambas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco que preside Carlos Torres ha contratado para este proceso a JP Morgan. Por otro lado, la entidad catalana habría hecho lo mismo con Goldman Sachs. No obstante, según ha podido saber este medio el banco de inversión estaría trabajando con Banco Sabadell desde hace ya varios meses para explorar diferentes operaciones.

Por el lado de asesores legales estarían trabajando Uría Menéndez (Sabadell) y Garrigues (BBVA). Banco Sabadell intentó una fusión con Bankia pero no salió adelante. Esta operación se frustró definitivamente cuando la entidad semipública decidió comenzar una operación corporativa con Caixabank.

Lo cierto es que el mercado lleva descontando la fusión de BBVA y Sabadell desde primera hora de la mañana. Ambos bancos suben en bolsa sobre un 20% desde los primeros compases de la sesión. El Banco Central Europeo y el Banco de España ya han dicho públicamente en varias ocasiones que tras la covid-19 es fundamental que se produzca un nuevo proceso de concentración en el sistema financiero español.

El mayor banco de España

De salir adelante esta operación, la entidad resultante sería las más grande de este país con una fuerte presencia en Cataluña. Asimismo, BBVA entraría en el mercado británico de la mano de TSB, el negocio inglés de Banco Sabadell. En concreto, generaría un grupo con activos valorados en 963.000 millones de euros y presencia en España, México, Turquía y Reino Unido.

Carlos Torres aseguró este mismo lunes a analistas que el banco no iba a acometer ninguna operación con el exceso de capital que proporcionará la venta de Estado Unidos hasta que ésta no se hubiera cerrado. Esto quiere decir que la entidad maneja un margen de unos seis o nueve meses. A pesar de ello, parece que BBVA no quiere perder el tiempo y ya está sondeando posibles compras.