El socio de PwC evita responder al juez si tiene por contrato defender el 'forensic' de BBVA

El juez Manuel García-Castellón ha cambiado el enfoque en la pieza novena del caso Tandem y ha endurecido las preguntas hacia el socio de 'forensic' de PwC Javier López Andreo después de que éste explicara en su primera declaración en febrero que apenas se había analizado el 10% de toda la información recopilada en el 'forensic' encargado por BBVA.

Durante su interrogatorio, que se extendió hasta la tarde, el perito reconoció que se borró toda la información que recogía al cruzar el nombre de Carlos Torres con el resto de items.

El magistrado ha hecho una serie de preguntas a López Andreo que el experto no ha sabido responder. Una de las más curiosas, según fuentes jurídicas presentes en la sala, ha sido la de si tenía por contrato defender el peritaje realizado para el banco y Garrigues ante los tribunales. A este respecto, el declarante no ha dado una respuesta clara, quizás por desconocimiento, apuntas las mismas fuentes.

Pero no sólo esto, García-Castellón también se habría interesado por si el socio de la 'Big Four' factura estas horas de juicio como tiempo de trabajo. Asimismo, de la declaración se desprende que López Andreo habría tenido varias reuniones con BBVA y Garrigues en las que se ha preparado su 'defensa', apuntan las fuentes presentes consultadas por Vozpópuli. Este medio se ha puesto en contacto con el banco, pero no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Tanto el juez, como las acusaciones del caso y la Fiscalía Anticorrupción han pedido al responsable del 'forensic' que entregue los 223 correos electrónicos que PwC se negó a enviar a la Audiencia Nacional ante la prohibición de BBVA. El magistrado ha dado una especie de 'ultimatum' de una semana a López Andreo para que los entregue o por el contrario podría enfrentarse a una acusación por desobediencia.

El perito se escuda en el derecho al secreto profesional, al igual que BBVA, pero el magistrado le ha advertido ya en varias ocasiones de que en su caso no le ampara este derecho y que su deber es aportar al caso todo el trabajo que ha realizado hasta el momento.