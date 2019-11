BBVA emitió pagos mensuales de 50.000 euros a Villarejo poco antes de su detención

Cada primero de mes el comisario jubilado José Manuel Villarejo recibía, como si fuese un empleado fijo, un ingreso procedente del BBVA. Lo hacía a través de Cenyt, una empresa de su propiedad que utilizaba para facturar "honorarios por servicios profesionales" a la entidad financiera. Según consta en las facturas a las que ha tenido acceso Vozpópuli y en el libro mayor de la sociedad, el banco emitió pagos mensuales de 50.000 euros a la compañía del exagente durante el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017, escasos meses antes de que el ex alto mando ingresara en prisión provisional.

La entidad bancaria está siendo investigada por estos contratos y por otros que suscribió con la mercantil del excomisario durante 13 años. El pasado julio, BBVA fue imputada como persona jurídica en la pieza nueve del caso Tándem. La Fiscalía anticorrupción le atribuye hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Vozpópuli ha tenido acceso a 14 facturas emitidas por Cenyt en las que constan los cobros al banco de 50.000 euros -60.500 euros con impuestos incluidos-. Junto al membrete de la compañía de Villarejo se lee la dirección de la sede principal del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, ubicada en la Calle Sauceda número 28 de Las Tablas, en Madrid, y el importe único por los servicios prestados.

Según se refleja en la documentación de la mercantil del comisario, el banco realizó siete ingresos en 2016: uno cada primero de mes entre julio y noviembre y dos abonos en diciembre. Al año siguiente, BBVA abonó otras cinco facturas: las correspondientes a febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre; en estos dos últimos meses Villarejo ya se encontraba en prisión preventiva.

Entre la documentación previamente publicada por este diario también constan dos facturas emitidas en enero de 2018. El importe total de los servicios prestados por el comisario meses antes de su ingreso en prisión alcanzaría los 700.000 euros.

Los contratos a Villarejo

Según las descripciones en las facturas, los importes responden a los "honorarios por servicios profesionales" que van desde "análisis y vigilancia en materia de seguridad de entorno general" hasta "asesoramientos" y "asistencia ante situaciones de crisis cualesquiera en que se vean involucrados personas o activos de BBVA".

También se hace referencia a la elaboración de informes de entorno sobre los "países objeto": España, Turquía, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay. Dichos servicios, según consta en el extracto, se prestaron de conformidad con el contrato 8610007520 de fecha 1 de junio de 2016 acordado entre BBVA y Cenyt.

El dinero mencionado se incluye en los más de 10 millones de euros que el banco, bajo la dirección de Francisco González -también imputado-, abonó a Villarejo durante más de una década. Entre estas facturas destaca la de 2,1 millones de euros en febrero de 2014, adelantada por Vozpópuli.

Según explican los fiscales en el informe que presentaron al juez Manuel García Castellón para pedir la imputación del banco, la entidad habría cometido "múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos" durante los 13 años de relación comercial con el comisario. Los investigadores del ministerio público sostienen que varios directivos y exempleados del banco recibieron dádivas del ex alto mando policial a cambio de contratarle.

Tal y como publicó Vozpópuli, Villarejo hurgó en la vida privada del exministro Miguel Sebastián a petición del BBVA. Según consta en grabaciones incautadas al propio excomisario a las que ha tenido acceso este diario, el banco pagó al exagente de la Policía desde al menos 2005.

BBVA declara ante el juez

Este jueves, la entidad financiera -ahora presidida por Carlos Torres- tendrá que retomar su comparecencia como persona jurídica investigada en el caso Tándem después de haber prestado declaración el pasado 20 de noviembre en sede judicial. En aquella oportunidad, el representante legal del BBVA respondió durante tres horas y media a preguntas del juez y de los fiscales de anticorrupción. Ahora deberá terminar el interrogatorio sobre los negocios del banco con empresas del comisario jubilado y principal investigado en esta causa.

La declaración de BBVA se suma a otra decena de citaciones que han tenido lugar en la Audiencia Nacional en el marco de esta investigación. En la lista destacan el expresidente del banco Francisco González, el ex consejero delegado Ángel Cano, el actual asesor de presidencia Juan Asúa, el ex jefe de seguridad Julio Corrochano y el ex jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias Antonio Béjar, quien fue destituido de su cargo en la entidad en medio de los interrogatorios.