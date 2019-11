BBVA tendrá que volver a declarar tras acumular casi nueve horas de interrogatorio

BBVA suma cinco horas más al interrogatorio que se dirige en la Audiencia Nacional sobre los presuntos negocios ilícitos de la entidad con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. En total, el banco presidido por Carlos Torres acumula ya ocho horas y media de declaración en sede judicial. Y, según fuentes jurídicas cercanas a la investigación, el representante jurídico del banco tendrá que volver para seguir respondiendo a las preguntas de la Fiscalía anticorrupción.

El director de servicios jurídicos de la entidad, Adolfo Fraguas, ha acudido este jueves a la Audiencia Nacional para reanudar el interrogatorio que empezó el pasado 20 de noviembre. Ha llegado a las 9.50 horas a la madrileña Plaza Villa de París para declarar en nombre del banco, imputado como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por haber realizado pagos al ex alto mando de la Policía para que realizara presuntos trabajos de espionaje.

Fuentes cercanas al caso han asegurado a Vozpópuli que la entidad bancaria -tal y como ya hizo en su primera declaración- ha respondido a preguntas planteadas por el juez Manuel García Castellón y los fiscales a cargo de la investigación. La comparecencia de este jueves estaba prevista en un principio para el viernes 29, pero un cambio de agenda en el Juzgado Central de Instrucción número 6 -donde se investiga el caso Tándem- permitió al magistrado adelantar el calendario y celebrar la declaración este jueves.

Es la segunda vez que la entidad acude a declarar. El pasado 20 de noviembre el interrogatorio se dividió en dos sesiones: la primera entre las 10 y las 12 horas; la segunda, entre las 16 y las 18 horas. En medio, el magistrado tuvo que celebrar las vistillas a cuatro de los CDR detenidos por presuntos delitos de terrorismo. En esta ocasión, el representante jurídico de BBVA ha comparecido entre las 10.30 y las 13.30 horas y entre las 16.30 y las 18.30 horas.

Fuentes jurídicas han asegurado este diario que la declaración se retomará para continuar con las preguntas de los fiscales y, posteriormente, de la defensa. Aún no ha trascendido cuándo se reanudará el interrogatorio. El juez García Castellón tendrá que volver a citar al representante jurídico del banco y a sus abogados para que regresen a la Audiencia Nacional.

Los contratos a Villarejo

Según consta en las facturas a las que ha tenido acceso Vozpópuli y en el libro mayor de la sociedad, el banco emitió pagos mensuales de 50.000 euros a la compañía del exagente durante el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017, escasos meses antes de que el ex alto mando ingresara en prisión provisional. Es decir, cada primero de mes el comisario recibía, como si fuese un empleado fijo, un ingreso procedente del BBVA. Lo hacía a través de Cenyt, una empresa de su propiedad que utilizaba para facturar "honorarios por servicios profesionales" a la entidad financiera.

La entidad bancaria está siendo investigada por estos contratos y por otros que suscribió con la mercantil del excomisario durante 13 años. Según explican los fiscales en el informe que presentaron al juez para pedir la imputación del banco, BBVA habría cometido "múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos" durante los 13 años de relación comercial con el comisario. Los investigadores del ministerio público sostienen que varios directivos y exempleados del banco recibieron dádivas del ex alto mando policial a cambio de contratarle.

La declaración de este jueves de BBVA se suma a otra decena de citaciones que han tenido lugar en la Audiencia Nacional en el marco de esta investigación. En la lista de imputados destacan el expresidente del banco Francisco González; el ex consejero delegado Ángel Cano; el actual asesor de presidencia Juan Asúa; el ex jefe de seguridad Julio Corrochano y el ex jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias Antonio Béjar, quien fue destituido de su cargo en la entidad en medio de los interrogatorios.