Los empleados de BBVA en Estados Unidos apuestan por una victoria de Trump

Los empleados de BBVA en Estados Unidos apuestan por una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales que se celebran en el país.

Desde la filial del banco presidido por Carlos Torres en Estados Unidos, se han aportado 689.043,75 dólares a los candidatos a las elecciones o a sus formaciones políticas, y de esa cantidad, el 63% se ha destinado a los republicanos, y el 37% a los demócratas.

BBVA es la compañía española (con empleados en Estados Unidos) que más donaciones económicas ha realizado en las elecciones presidenciales que se han celebrado el 3 de noviembre, de acuerdo a los datos consultados por este diario en la Federal Election Commission (FEC) -el organismo oficial que regula en Estados Unidos la financiación de las campañas electorales- y en el Center for Responsive Politics, una organización privada estadounidense que analiza los datos referidos a la misma materia.

Tres ejecutivos de BBVA en EEUU han donado cada uno 5.000 dólares; en Santander han sido cinco los que han dado esa misma cantidad

Las filiales estadounidenses de empresas extranjeras pueden crear Comités de Acción Política (PAC) y agrupar las contribuciones de sus empleados estadounidenses a través de estos vehículos de financiación electoral.

La organización que mayores cantidades ha percibido del PAC del BBVA ha sido la asociación conservadora Texans for Lawsuit Reform, que a su vez apoya con donaciones "a líderes y legisladores de Texas que comprendan la importancia de mantener las reformas históricas de la justicia civil que están fortaleciendo la economía de Texas y asegurando el acceso a la atención médica en todo el Estado".

Otra de las organizaciones que mayores donaciones ha percibido del PAC de BBVA ha sido la National Republican Senatorial Committee, organización dedicada "exclusivamente a fortalecer la Mayoría del Senado Republicano y elegir republicanos para el Senado de Estados Unidos".

Los empleados de Santander en el país han donado 130.375 dólares, el 51% para republicanos y el 49% para demócratas

El exvicepresidente de BBVA Compass, Charles McMahen; el directivo de la filial estadounidense de BBVA, Mario Yzaguirre, y el presidente no ejecutivo de BBVA USA, Terry Strange, han donado cada uno de ellos 5.000 dólares en la última campaña presidencial estadounidense, la máxima cantidad permitida para individuos.

En las pasadas elecciones a la presidencia de Estados Unidos, el PAC de BBVA fue también el que más dinero donó a los candidatos. Entre 2015 y mayo de 2016 aportaron 146.125 dólares a republicanos y 23.000 dólares a demócratas.

BBVA adquirió durante 2007 el banco estadounidense Compass Banschares, en una operación valorada en 9.115 millones de dólares.

Santander e Iberdrola

El PAC de la filial de Santander en Estados Unidos ha destinado 130.375 dólares al apoyo de las candidaturas presidenciales. Aunque la cantidad es muy inferior a la del PAC de BBVA, se trata de la mayor cantidad aportada en un año por la división del primer banco español en el país.

Empleados de Avangrid, filial de Iberdrola en EE UU, ha donado 126.433 dólares, el 54% para demócratas y el 46% para republicanos

De acuerdo a los datos consultados por este diario, el 51% de las donaciones del PAC de Santander se han dirigido hacia los republicanos, y el 49% a los demócratas. Las mayores aportaciones han ido a parar a los intereses del republicano Patrick McHenry, representante para el décimo distrito del Congreso de Carolina del Norte; al New Democrat Coalition Action Fund; y a la organización conservadora Citizens for Prosperiry in America Today.

Seis ejecutivos de la filial de Santander en Estados Unidos han donado 5.000 dólares cada uno a la campaña presidencial: Tim Wennes, nombrado el pasado mes de diciembre nuevo consejero delegado de Santander USA; Scott Powell, que abandonó la dirección de la entidad tras ser fichado por Wells Fargo como nuevo jefe de operaciones; Michael Lipsitz, que durante cinco años estuvo al frente de los asuntos legales de Santander en Estados Unidos y que el pasado mes de junio también fichó por Wells Fargo; Michael Cleary, que igualmente ha abandonado este año Santander USA para trabajar en Wells Fargo; y la directiva Ann Borowiec.

La filial de Iberdrola en Estados Unidos, Avangrid, ha sido otra de las filiales de compañías españolas en el país cuyos empleados más dinero han aportado durante la campaña presidencial. Los empleados de la empresa han donado en total 126.433 dólares, el 54% de esa cantidad ha sido para demócratas y el 46% para republicanos.