BBVA se decanta por un número dos con un perfil apto para el BCE

BBVA ya ha elegido a su nuevo consejero delegado. Se trata del actual responsable de las actividades del grupo en Estados Unidos, Onur Genç, nacido en Turquía en 1974 y cuyo nombre no aparecía en las quinielas del sector para ser el número dos de Carlos Torres cuando este ascienda a la presidencia ejecutiva del banco, lo que está previsto que ocurra en enero.

No obstante, antes de asumir las riendas del día a día del segundo banco español, Genç deberá contar con el beneplácito del Banco Central Europeo (BCE),que deberá evaluar si es el candidato idóneo y propicio (fit & proper) para ser el consejero delegado de BBVA. Este proceso puede durar unos meses.

Según fuentes financieras, el BCE autorizará el nombramiento de Genç a pesar de que su perfil no se ajusta estrictamente a los requisitos del supervisor, ya que solo lleva seis años en banca y cuenta con poca experiencia en el negocio minorista, de donde proceden todavía la mayoría de los ingresos de BBVA.

Genç es un directivo con carácter capaz de enfrentarse a Torres en la toma de decisiones

Trayectoria

El futuro consejero delegado no es muy conocido en España, ya que ha desarrollado su carrera en Estados Unidos y Turquía. Antes de enero de 2017, cuando se hizo cargo de la dirección de BBVA en Estados Unidos, fue subdirector ejecutivo y responsable de banca minorista y privada en Garanti Bank, banco turco en el que el banco azul cuenta con una participación cercana al 50%. Anteriormente, al igual que Carlos Torres y otros directivos de BBVA, estuvo 13 años en la consultora McKinsey.

Pese a su poca experiencia en banca minorista, el supervisor tiene potestad para exigir que Genç adquiera formación en este ámbito concreto y que aprenda español, entre otras facultades. "En esta área de la supervisión, más que en ninguna otra, a menudo podemos lograr nuestros objetivos de manera informal", asegura el BCE, que explica que las entidades solo retiran a sus candidatos si resulta "evidente" que no pueden resolver los problemas detectados.

También juega a su favor que es un directivo con carácter capaz de enfrentarse a Torres en la toma de decisiones, según las fuentes consultadas. Esta cualidad estaría valorada positivamente por el BCE, que ve con buenos ojos que haya contrapesos en la cúpula de las entidades.

"No es un perfil típico. Es un hombre de negocio que se remanga. Se ha trabajado su ascenso en el banco en los últimos años", agregan antiguos compañeros de Genç.

Entre enero y septiembre de 2018, BBVA Compass registró un beneficio neto de 566 millones de dólares, un 39% más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos, por su parte, crecieron un 11%, hasta 1.924 millones de euros.

Pulso BCE-BBVA

Desde hace meses, el BCE viene disputando un duro pulso con BBVA con motivo de su plan de sucesión. Por tanto, sería extraño que la entidad hubiera dado a conocer al mercado un nombre que pudiera ser rechazado próximamente.

Ricardo Forcano, el actual director global de Talento y Cultura del banco, era el favorito de Torres para ocupar el puesto de consejero delegado. Sin embargo, el BCE no hubiese visto bien su nombramiento, ya que no quiere que dos perfiles muy similares -tecnológicos y de consultoría- dirijan una entidad sistémica como BBVA.

Además, el regulador ha pedido recientemente a la entidad española que reasigne las funciones de su cúpula para que Carlos Torres tenga menos poder como presidente del que tiene actualmente Francisco González,pues la elección del banquero salmantino como nuevo presidente ejecutivo de Torres no gustó en Fráncfort. Y es que el BCE no es partidario de que los presidentes de las entidades ostenten plenos poderes, pero no le quedó más remedio que aceptarlo porque otras entidades como Santander también lo hacen.