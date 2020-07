PwC cede ante el juez y entrega los 223 correos de BBVA también a los fiscales

PwC ya ha entregado los 223 correos que requirió el juez del caso Tandem, Manuel García-Castellón, el pasado lunes al perito Javier López Andreo, dentro de la investigación de la pieza 9 que afecta a BBVA, según ha sabido Vozpópulipor fuentes jurídicas conocedoras de la situación. Estos documentos ya están en manos de los fiscales y serán ellos los que decidan si alguno afecta al derecho de defensa y, si es así, tendrán la capacidad de excluirlo.

La entidad que preside Carlos Torres ha confirmado a este medio que la información requerida ya ha sido puesta a disposición "del juez y de los fiscales para que, bajo un procedimiento de expurgo, valoren si es pertinente aportar algo adicional al sumario". En este sentido, el banco ha añadido que de los 223 documentos, 65 de dichos archivos ya habían sido aportados y formaban parte del sumario. "Los restantes no son relevantes para la investigación de los hechos", ha asegurado la entidad.

Cabe destacar que los fiscales tendrán acceso a toda la documentación, aunque después no se sume a la causa. Una acción que no ha sentado bien a algunas defensas, pues podría haber correos sensibles, que no tienen que ver con el caso pero a los que, de igual forma, el ministerio fiscal podrá tener acceso. De vulnerarse el derecho de defensa, cabe la posibilidad de que el banco recurra, han expuesto fuentes jurídicas. A este respecto, BBVA no ha hecho declaraciones.

Tal y como ya contó este diario, López Andreo habría sostenido durante su última declaración que los emails en cuestión carecen de valor para la investigación porque en su mayoría contienen felicitaciones navideñas y documentación del caso Nóos en el que Manos Limpias quiso imputar a directivos del banco. Aún así, García-Castesllón exigió que e entregasen para ser revisados, con advertencia de delito de desobediencia.

Documentación a través de un expurgo

BBVApresentó a finales de la pasada semana un escrito en el que ofrecía al juez la oportunidad de ver todos los archivos, pero a través de un expurgo. Esto supone no incluir en el sumario toda la información "que vulnere los derechos de la entidad y que sean secretos o información confidencial del banco, que no aporta nada nuevo relevante", según han explicado fuentes de la entidad a este medio.

El banco también ha querido recalcar que el 'forensic' realizado es de carácter voluntario y que "en cualquier caso, la investigación que prevalece sobre cualquier otra y debe esclarecer los hechos, es la de la Audiencia Nacional".

La entidad ha ofrecido aportar a juez y fiscales la integridad de la base documental (2,3 millones de hits)

Por otro lado, BBVA también ha señalado que ya se ha dado traslado a la causa de toda la información relevante que ha sido encontrada en la investigación (8.300 ficheros, equivalente a 100.000 folios). Asimismo, ha remarcado que, de manera reiterada la entidad ha ofrecido aportar a juez y fiscales la integridad de la base documental (2,3 millones de hits).

El juez pide más a PwC

García-Castellón reclamó este miércoles a la 'big four' las más de 2.000 coincidencias que obtuvieron al cruzar el nombre del expresidente del BBVA Francisco González con la palabra clave 'Ausbanc' en el marco de la investigación interna que llevó a cabo la entidad en relación a los trabajos que realizó para el banco durante más de una década el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.

Esta providencia del juez que instruye la macrocausa Tándem, recogida por Europa Press, llega después de que el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, personado como perjudicado en la pieza 9, lo solicitara a García-Castellón. Ahora, el magistrado da siete días naturales -a contar desde el 29 de junio- para que el testigo-perito y senior manager de 'forensic' de PwC, Alberto García Martín, no solo aporte esas más de 2.000 coincidencias, sino que también dé información relevante sobre Francisco González.

En concreto le pide que explique hasta cuando ha tenido vínculo profesional o de cualquier clase con el Grupo BBVA, incluyendo a su fundación, y hasta cuando ha continuado obteniendo beneficios personales de la entidad -como seguridad o escolta-.

BBVA ha subrayado que "aportar de manera indiscriminada hits de la investigación interna a las partes no solamente iría en contra de cualquier metodología de investigación, que precisamente consiste en discriminar hits en función de su relevancia para evitar falsos positivos, sino que sería una violación de derechos fundamentales".

En este sentido, la entidad pone de ejemplo documentos que pueden incluir información que puede afectar a la intimidad de terceras personas y que carece de relevancia para la causa; información que contenga secretos empresariales; información que afecta al derecho de defensa de BBVA en este u otros procedimientos; información que se halla enmarcada en comunicaciones abogado-cliente y/o información que goce de cualquier estatuto legal de protección.