BBVA mueve el dinero de sus clientes para cubrirse tras las salidas millonarias en fondos

BBVA Asset Management no pasa por su mejor año. Muestra de ello son las suscripciones netas del banco este año. A cierre de septiembre se contabilizaban salidas por valor de más de 1.450 millones de euros, según los datos aportados por la misma entidad a la patronal de los fondos, Inverco. En el último mes se produjeron reembolsos de 387 millones de euros.

Desde BBVA AM explican que del total, la gran mayoría del dinero sigue en el banco, pues estos cambios responden a movimientos internos en las carteras de banca privada del banco, que sacaron dinero de un fondo de BBVA de renta fija a corto para invertirlo en fondos de terceros. En este sentido, Inverco lo contabiliza como salidas porque aún no recoge las carteras de gestión discrecional, señalan desde BBVA. "Si fuera un movimiento dentro de un fondo de fondos no se notaría cambio", agregan.

Sea como fuere, lo cierto es que BBVA lidera el ranking de reembolsos en el año. El banco comenzó el ejercicio con suscripciones netas positivas y con un buen rendimiento, pero con la llegada del covid-19 las salidas de capital de los fondos comenzaron a extenderse por todo el sector, siendo esta entidad la más afectada. En marzo, los inversores de BBVA sacaron de su gestora un total de 500 millones de euros por temor al coronavirus, según datos a los que tuvo acceso Vozpópuli.

La gestora del banco que preside Carlos Torres sufrió dichos reembolsos en apenas doce días. Este movimiento coincidió en fechas con el mayor desplome del Ibex 35, tras un discurso decepcionante del Banco Central Europeo y después de que el Gobierno decidiera imponer el estado de alarma. Las mayores salidas se dieron en la gama 'Quality' los fondos superventas de la entidad, que gestionan más de 10.000 millones de euros. En concreto, en el 'Quality Moderado' se vieron salidas por 234 millones de euros y en su modelo conservador, de 195 millones de euros. El resto de reembolsos se reparten entre toda la gama de productos que ofrece BBVA.

Los fondos de inversión nacionales sufrieron reembolsos netos de 1.912,93 millones de euros en la primera quincena de marzo, ante las caídas bursátiles por la crisis del coronavirus, que han hecho perder 18.837 millones de euros en rendimiento de estos vehículos financieros en solo 16 días, según los datos de Vdos.

Tras este bache, en Inverco se registraron reembolsos netos de 1.000 millones de euros en el banco. Pero nuevamente, muchas de esas salidas no son 'verdaderas', pues son movimientos a otros productos, tal y como se mencionó anteriormente. En los meses de abril, mayo y junio, la gestora pudo contener la sangría e incluso obtuvo ciertas suscripciones, pero nuevamente con el verano el banco volvió a situar los reembolsos por encima de los 1.000 millones. Ahora, contando de manera estricta sólo los datos de la patronal, la gestora tendría 1.450 millones de euros menos en patrimonio bajo gestión en fondos.

Septiembre complicado para todos

Tras cinco meses consecutivos de aumentos, el volumen de activos de los fondos de inversión descendió en 2.120 millones de euros durante septiembre, por lo que, con datos provisionales, el patrimonio total se situó a finales de mes en 263.136 millones de euros, un 0,8% menos que en el mes anterior.

La totalidad del ajuste del mes correspondió a devaluación de las carteras por efecto mercado, tras los notables rendimientos de los cinco meses anteriores. De hecho, a pesar del retroceso de septiembre, los fondos de inversión recuperan más de 15.600 millones de euros en los últimos seis meses.

En cualquier caso, la rentabilidad negativa de la mayoría de los índices mundiales no impidió que los partícipes continuaran optando por destinar parte de sus ahorros a este instrumento de inversión, que registró suscripciones netas positivas superiores a los 67 millones de euros.