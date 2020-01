Dancausa admite que la salida de Línea Directa romperá la racha de récord de resultados de Bankinter

La separación de Línea Directa de Bankinter, que comenzará a cotizar de forma separada al banco este año, romperá la racha de siete años consecutivos de mejora de resultados de la entidad financiera.

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, y que trabajó 16 años en la aseguradora, ha admitido que la salida a Bolsa de Línea Directa impedirá que los resultados del banco de este año sean mejores que los de 2019.

"Está claro que el banco en 2020 no va a ganar lo mismo, pero en dos o tres años sí lo hará, por la capacidad del banco de seguir incrementando otros ingresos", ha dicho. "Ya solo quitando las dotaciones por multidivisa repercutirá en la cuenta de resultados", ha indicado.

Dancausa descarta cualquier fusión de Bankinter con otra entidad

Bankinter ha comunicado hoy jueves haber obtenido en el ejercicio 2019 un beneficio que es, de nuevo, récord en su historia, encadenando un periodo de siete años consecutivos de incremento de sus resultados. La entidad ganó el pasado año 550,7 millones de euros; los resultados incluyen los datos de EVO Banco y de Avantcard, cuya integración en las cuentas del grupo se produjo el pasado 31 de mayo.

"Línea Directa ha repartido 1.058 millones de euros en dividendos desde 2009 [cuando Bankinter se hizo con el 100% de la empresa al comprar su participación a Royal Bank of Scotland]", ha recordado Dancausa. "Pero su aportación al beneficio del grupo ha ido disminuyendo porque el banco ha ido creciendo a mayor velocidad que la aseguradora", ha añadido, y ha indicado que Línea Directa aportó un 20% al negocio del banco en 2019, un 3% menos que hace cinco años.

"Los accionistas de Bankinter que quieran vender sus acciones de Línea Directa cuando salga a Bolsa estarán en el mejor de los mundos posibles", ha afirmado Dancausa. "Los accionistas del banco hicieron un esfuerzo relevante en 2009 cuando se amplió capital para la compra del 100%, y ahora podrán aprovechar la operación".

"Estoy convencida de que la sentencia se revocará y que se demostrará la inocencia de Jaime Botín", ha dicho Dancausa

"Línea Directa cumple ya 25 años y creemos que ahora el banco está en una muy buena posición para hacer la operación. Es cierto que hay una desaceleración, pero en Bankinter no hemos registrado datos negativos, creemos que es el mejor momento para hacerlo [la salida a Bolsa de la aseguradora]", ha declarado.

Condena a Jaime Botín

Sobre la reciente condena contra Jaime Botínpor contrabando de bienes culturales, Dancausa ha trasladado su convencimiento de que el exbanquero, fundador de la entidad y en la actualidad su primer accionista, es inocente.

"A Bankinter no le puede impactar de ninguna manera, el señor Botín dejó de tener puestos ejecutivos en el año 2004, han transcurrido más de 16 años", ha afirmado.

"No me gustan subidas de impuestos que no respondan a un plan fiscal", ha dicho la consejera delegada de Bankinter

"Todas las personas que hemos tenido el honor de trabajar con Jaime Botín estamos convencidos de su honorabilidad, además, no es una sentencia firme y sus abogados ya han dicho que van a recurrirla, lo sensato es no tener juicios paralelos", ha comentado. "Tengo claro que se va a revocar la sentencia y que se pondrá de manifiesto que es inocente".

Jaime Botín se convertirá también, a través de su sociedad de inversión, Cartival, en el primer accionista de Línea Directa, por encima de Bankinter, que retendrá una participación en la aseguradora del 17%. Dancausa ha indicado que no se impondrá a Botín un periodo de no venta de acciones y que está convencida de que este mantendrá su participación en la aseguradora cotizada.

Año complicado

"El año 2020 creo que será complicado, pero en Bankinter nos gustan los retos", ha dicho Dancausa, que ha descartado cualquier operación de fusión con otra entidad. "Tenemos muchos proyectos de crecimiento orgánico y ni nos lo planteamos", ha asegurado.

"No me gustan subidas de impuestos que no respondan a un plan fiscal, subidas aisladas no llevan a ningún lado, paran la creación de empleo", ha advertido Dancausa. "Hay amenazas circulando como sobre las Sicav, se viene hablando desde hace muchos años sobre ello, hay que tener cuidado con acabar con ellas, hay que ser cautos".

"Se culpa a la banca del rescate financiero, sin distinguir entre bancos y cajas, pero después de tantos años hay que tener claro que el rescate fue a las cajas de ahorros, Bankinter contribuyó precisamente al rescate de esas cajas", ha subrayado.

El segmento de banca privada de la entidad cerró con un patrimonio de clientes gestionado por importe de 40.400 millones, un 13% más

Dancausa ha destacado que los resultados se han obtenido a pesar del incremento de los impuestos cargados a la banca y por la mayor regulación, que en 2019 supusieron 95 millones de euros en la cuenta de resultados de Bankinter.

El segmento de banca privada de la entidad cerró el pasado año con un patrimonio de clientes gestionado por importe de 40.400 millones de euros, un 13% más que en 2018.