A Bankia se le atraganta el dividendo: sólo ha entregado un 28% de lo prometido en el Plan

Bankia trabaja contra reloj para terminar el año y cumplir con casi todo lo propuesto en el Plan Estratégico 2018-2020. Muchas de esas promesas van muy bien encaminadas, como la captación de fondos o el mix de crédito, pero otras, sin embargo, no tanto. El caso más evidente es el dividendo.

La entidad se comprometió a entregar a los accionistas 2.500 millones de euros mediante esta vía, de los que 1.500 irían a parar al Estado gracias al 60% de la entidad que ostenta el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Pero cumplirlo no será tarea fácil porque aún le queda por abonar 1.790 millones de euros.

En dos años sólo ha podido dar 709 millones de euros, un 28% del total, y en 2019 tuvo que incrementar el pay out hasta el 65% para poder igualar la cifra del dividendo de 2018 (355 millones de euros, que se traducen en una devolución al Estado de 220 millones). Entonces, ¿cuáles son las cartas que puede jugar el banco?

La entidad mantiene su nivel de capital CET1 fully loaded en el 13,02%, por lo que le sobran 102 puntos básicos, según las recomendaciones del BCE, que sitúa este requerimiento en el 12%. Este exceso de solvencia se traduce en 795 millones de euros, una buena cantidad, pero insuficiente ya que le faltarían aún 1.000 millones más a generar en un sólo año, con los tipos en negativo y con pocas posibilidades de subidas en el corto plazo.

Además, a todo esto hay que sumar el temor a una sentencia negativa sobre las hipotecas IRPH. El propio José Ignacio Gorigolzarri reconoció que sería muy probable que en ese caso no se pudiera entregar los 2.500 millones. No obstante, el presidente de Bankia no quiso adelantarse a los acontecimientos. Además, el banquero recalcó en muchas ocasiones que la promesa del dividendo se mantiene intacta.

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, explicó que el próximo año se podría volver a entregar un dividendo de 355 millones de euros y que los 650 millones restantes se conseguirán de un exceso de capital ya que la entidad se ve con fuerzas para generar un punto entero de solvencia, por encima de los 63 puntos básicos obtenidos en estos dos años. De ahí se podría obtener el restante, pero lo cierto es que los analistas lo ven bastante ambicioso, aunque no imposible.

Resultados

Bankiaganó 541 millones de euros en 2019, lo que supone un descenso del 23% si se compara con el ejercicio anterior, por provisiones asociadas al coste de la venta de activos no productivos (NPAs) y por la rotación de la cartera de renta fija, según comunicó la propia entidad mediante hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según el presidente de la entidad, este "ha sido el mejor año en términos comerciales desde la creación de Bankia". No obstante, el entorno de tipos negativos, así como las mayores provisiones han provocado que el banco no consiga generar más beneficio que en 2018. Además, cabe destacar que el cuarto trimestre restó a la cuenta de resultados (-32 millones de euros), en parte por la dotación anual al Fondo de Garantía de Depósitos.

El resultado core, el puramente bancario, creció un 3,5% en el año, hasta elevarse a 1.287 millones de euros, tras estabilizarse los ingresos y reducirse los gastos en mayor medida de lo previsto. Bankia cerró 2019 como líder del mercado en captación neta de fondos de inversión (1.543 millones), con lo que alcanza los 22.300 millones gestionados y comercializados, y roza el millón de partícipes, tras ganar 100.000 en un año.