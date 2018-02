Las bancos ya no quieren (sólo) dinero: tus datos les valen, y mucho

Con el fin de la presentación de resultados de la banca se ha sacado en claro que quieren ser digitales. La banca es consciente de que se tiene que transformar y algunos ya han tomado la delantera, como es el caso del Santander. Ana Botín afirmó durante la presentación de sus cuentas anuales que el banco lleva trabajando con tecnología blockchain desde hace tres años para conseguir sacar adelante una aplicación para realizar pagos transfronterizos instantáneos. Sin duda, un servicio que promete revolucionar el sector.

No obstante, este paso de gigante no lo han dado todos, pero no deja de ser cierto que ya el que más o el que menos ofrece una cuenta 100% digital.

Este tipo de servicio les permite ser más eficientes, pero también abrirse a un nuevo negocio como es el big data, más dominado por tecnológicas como Google o Facebook. Han encontrado la importancia en los datos masivos y ya no buscan sólo dinero.

Openbank (Santander)

El banco Santander está apostando muy fuerte por su marca 100% digital, Openbank, que ya ofrece tres cuentas distintas. La más interesante es la cuenta Open, en la que "no hay necesidad de nómina ni recibos" y te regalan 50 euros en un cheque regalo de El Corte Inglés. Eso sí, a cambio "tus datos personales serán tratados para las finalidades de estudio, análisis, evaluación, comercialización, promoción, información y ofertas sobre productos y servicios comercializados por Openbank o por terceros, específicamente productos bancarios, financieros, de seguros, previsión, productos y servicios de consumo y productos y servicios personales".

Cuenta On (Bankia)

En la cuenta más digital de Bankia no te cobran comisiones de mantenimiento ni de administración de la cuenta. Las transferencias en euros a la Unión Europea no tienen comisión a través de los canales digitales ni tampoco cobran comisión por sacar dinero en su red de cajeros ni por ingreso de cheques nacionales.

El banco de José Ignacio Goirgolzarri tampoco te obliga a domiciliar nada ni de hacer uso de tu tarjeta de débito. Todo es gratis.

Lo único que te piden es que les "permitas enviarte comunicaciones comerciales" y que mantengas un "perfil digital". En el caso de no hacerlo, la tarjeta dejará de ser gratuita y te cobrarán una comisión de alta y renovación de 28 euros; la cuenta también dejará de ser gratuita y te recaerá una comisión de mantenimiento de 5 euros al mes. "En caso de operar en oficinas, se cobrarán las comisiones de mantenimiento de la cuenta y de las transferencias hasta la siguiente liquidación".

ImaginBank (CaixaBank)

La cuenta más "millennial" de CaixaBank no tiene requisitos de apertura, ni comisiones. Además, existen "algunas promociones y regalos especiales para quienes domicilian nómina o ingresos". Eso sí, tal y como pone en su política de privacidad, "los contratos que deberás firmar mediante firma electrónica recogerán la posibilidad de que imaginBank o los respectivos cesionarios emisores de las tarjetas puedan remitirte comunicaciones comerciales, en papel o por medios electrónicos, y ceder tus datos a la Fundación Bancaria Caixa y a las entidades y empresas en cuyo capital social o fundacional esta participe directa o indirectamente, para que dichas entidades le dirijan comunicaciones comerciales en papel y por medios electrónicos o telefónicos sobre los productos y servicios propios de sus respectivas actividades, en función de lo seleccionado por ti"

Eso sí, puedes oponerte marcando la casi que se reserva dentro de un recuadro en el que caben cinco líneas y en el que se expone una política de privacidad de tres páginas de Word, 1228 palabras.

Coinc (Bankinter)

Bankinter cuenta desde 2012 con una plataforma 100% digital que es Coinc. Comenzó como un portal de ahorro y ahora se ha convertido en una plataforma de servicios financieros que sigue siendo 100% online. Todos los trámites se realizan online y no es necesario domiciliar nómina, ni tampoco ingresos fijos o periódicos.

La cuenta no tiene ninguna comisión, es totalmente líquida y tiene bastante demanda entre un público más bien "joven y urbano". Al abrir la cuenta, se informa al usuario "claramente", según Bankinter, de que presta su consentimiento para poder recibir comunicaciones comerciales de COINC, del banco y de empresas que hayan suscrito un acuerdo de colaboración en firme. En todo caso, Bankinter ofrece desde el primer momento al usuario poder rechazar el envío de notificaciones comerciales.

Cuenta Expansión (Sabadell)

La cuenta digital del Banco Sabadell no te "hará firmar ningún contrato de permanencia", tampoco tienes que domiciliar tu nómina y no tiene comisiones de administración, ni mantenimiento (si tienes entre 18 y 29 años).

Al abrirte la cuenta "el banco queda autorizado para el tratamiento y registro de tus datos en los respectivos ficheros, y para remitirle comunicaciones, por teléfono, correo electrónico o cualquier medio de comunicación equivalente".

No obstante se puede revocar en cualquier momento la autorización concedida para el tratamiento y la cesión de los datos personales dirigiéndose por escrito a la unidad "Derechos LOPD" del responsable de los mismos, que es el banco a través de su domicilio social, o a través de cualquier oficina de la entidad.

Cuenta Online BBVA

BBVA te ofrece la cuenta que te puedes abrir con un selfie. No tiene comisiones, ni de mantenimiento ni de administración y te permite hacer transferencias online gratuitas. Según su política de privacidad tu datos sólo "serán conservados por BBVA durante un plazo máximo de dos meses para una mejor tramitación del proceso de alta y evitar duplicidad de gestiones. Transcurrido el citado plazo, tus datos personales serán cancelados si el proceso de alta no llega a formalizarse".