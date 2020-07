Ana Botín se revuelve contra el BCE y tratará de pagar dividendo en efectivo este año

Santander tratará de pagar a sus accionistas un dividendo en efectivo con cargo al ejercicio 2020 a pesar de la recomendación del Banco Central Europeo de no hacerlo, y de haber registrado en el primer semestre del año los peores resultados de su historia, con pérdidas de 10.798 millones de euros tras realizar un ajuste de 12.600 millones.

El banco presidido por Ana Botín confirmará el pago de dividendo previsto para este año el próximo mes de octubre, cuando celebre junta de accionistas.

Analistas consultados por este diario consideran que, de esta manera, Santander pretende diferenciarse de la competencia, y que lo hace pensando en sus principales accionistas (depositarios, a 31 de diciembre de 2019): State Street Bank and Trust Company (14,06%), The Bank of New York Mellon Corporation (8,12%), Chase Nominees Limited (6,38%), EC Nominees Limited (3,97%) y BNP Paribas (3,40%).

La intención de Santander de repartir dividendos con cargo a este ejercicio choca con la recomendación del BCE, que recientemente ha prolongado su recomendación a los bancos de cancelarlos y no recomprar acciones propias hasta enero de 2021.

Los ingresos por dividendos del banco en participadas se ha desplomado en el semestre un 27%

El BCE advirtió ayer martes que los bancos europeos "pueden resistir el estrésinducido por la pandemia, pero si la situación empeora, se producirá una disminución del capital bancario".

En la presentación de sus resultados semestrales, Santander señala que, antes incluso del anuncio del supervisor europeo, "el Grupo ya había acordado cancelar el dividendo a cuenta con cargo al presente ejercicio y posponer la decisión sobre los dividendos con cargo al mismo hasta tener mayor visibilidad sobre el potencial impacto de esta crisis".

A continuación el mayor banco español añade que con la "mayor visibilidad que tenemos hoy y dada la fortaleza de capital del Banco y la evolución del subyacente de los resultados", el consejo de administración del grupo tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas el pago de un scrip dividend (pagadero en acciones nuevas) equivalente a 0,10 euros por acción, para un dividendo total equivalente a 0,20 euros con cargo a los resultados de 2019.

El grupo ha reservado seis puntos básicos para poder pagar un dividendo en efectivo con cargo a los resultados de este año

Y para este ejercicio, Santander "ha reservado 6 puntos básicos de capital en el trimestre para tener flexibilidad para pagar un dividendo en efectivo con cargo a los resultados de 2020". El banco apunta que este pago podría realizarse "tan pronto como las condiciones de mercado se normalicen y sujeto a las recomendaciones y aprobaciones regulatorias".

En sus cuentas semestrales Santander destaca la "fuerte generación orgánica en el trimestre (28 pb) que sitúa la ratio CET1 del Grupo en el 11,84%", incluida esa deducción de 6 puntos básicos "para un posible dividendo en efectivo con cargo a los resultados de 2020, lo que refleja la intención del consejo de aplicar una política de dividendo 100% en efectivo tan pronto como las condiciones lo permitan".

Santander tratará de mantener el pago de dividendo este año a pesar de que en el semestre ya ha sufrido el recorte de reparto de dividendos por parte de sus empresas participadas.

Santander espera que el BCE discrimine entre entidades que puedan o no repartir dividendos

Entre enero y junio, los ingresos por dividendos obtenidos han ascendido a 265 millones de euros, un 27% menos que en el mismo periodo de 2019. "Esta línea de la cuenta se encuentra afectada por el retraso o cancelación del pago de dividendos de algunas compañías", indica.

Al mediodía del miércoles, el valor en Bolsa de Santander cae más de un 3%.

No puede haber "café para todos"

En la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha empleado la misma expresión utilizada por el presidente de la Asociación Bancaria Europea (AEB), José María Roldán, hace algunas semanas para defender la tesis de que el BCE debe diferenciar entre bancos que puedan o no repartir dividendos.

El presidente de la AEB declaró que, de aquí en adelante, "me parece que se debe dejar libertad de decidir cuándo pagan y cuándo no", y que, en esta ocasión, no puede haber "café para todos".

El consejero delegado de Santander ha manifestado hoy miércoles que "no puede haber café para todos", y ha subrayado que espera que, desde el BCE, "haya una mayor discriminación" y se distinga entre entidades que puedan o no repartir dividendos.

En opinión de Álvarez, el perjuicio de no repartir dividendos reside en que los inversores "basan sus inversiones en los riesgos que manejan, y si no pueden recibir dividendos, nuestro coste de capital sube".