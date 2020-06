Banco Sabadell completa la venta de su gestora y refuerza su solvencia con 349 millones

Banco Sabadell ha cerrado la alianza estratégica con Amundi, que implica la venta del 100% de su gestora por un importe de 430 millones de euros, una operación con la que la entidad refuerza su solvencia con 349 millones de euros en plusvalías.

Las plusvalías que genera deshacerse de este activo reforzarán la posición de capital de Banco Sabadell y contribuirá a la ratio CET 1 'fully loaded' con 43 puntos básicos.

Además, es posible que se reciban hasta 30 millones de euros adicionales, pagaderos en 2024 y sujetos a los rendimientos futuros y a los activos bajo gestión que mantenga Sabadell Asset Management (AM) de clientes del banco.

El acuerdo de venta de Sabadell AM, que incluye la gestora de Sabadell Luxemburgo y excluye Sabadell Urquijo Gestión --sus activos serán transferidos al banco--, fue anunciado el pasado mes de enero y ha sido ahora cuando ha recibido las autorizaciones regulatorias pertinentes.

A su vez, la alianza estratégica suscrita con Amundi supone la distribución de productos de dicha compañía a través de la red comercial de Banco Sabadell en España. No obstante, Sabadell AM y Amundi serán dos entidades independientes para preservar la operativa actual de los fondos de inversión y planes de pensiones de cada entidad, que no sufrirán cambios.

Sin cambios en los fondos de inversión o planes de pensiones

De esta forma, no implica ningún cambio en los fondos de inversión o planes de pensiones existentes. Al contrario, permitirá a los clientes del banco acceder a nuevas oportunidades de inversión y a una gama más amplia de productos.

Para Banco Sabadell, el objetivo de la transacción es impulsar su oferta y acceder a las soluciones y herramientas de Amundi, aumentando además su compromiso con la inversión socialmente responsable al incluir productos en materia de sostenibilidad, temas sociales y gobierno corporativo.

Asimismo, le proporciona acceso a la experiencia de Amundi en la prestación de servicios a redes comerciales y mejora la escala, lo que proporciona ahorros y disminuye las necesidades de inversión, además de que potencia las capacidades digitales de Banco Sabadell en este segmento y le permite "concentrarse plenamente en la captación de clientes y en la gestión de las relaciones con los mismos".

De su lado, Amundi se beneficia con esta adquisición de la fuerte implantación territorial de Banco Sabadell a través de sus oficinas y refuerza significativamente su posición en España, un importante mercado de ahorro en Europa, desplegando sus capacidades en el Viejo Continente a través de redes minoristas.