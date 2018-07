Malta inaugurará el primer banco descentralizado del mundo: funcionará con bitcoins

Malta está cerca de ser el primer país que albergue un banco descentralizado. Es el proyecto del multimillonario del bitcoin Changpeng Zhao, responsable de la compañía de intercambio de criptomonedas Binance.

La empresa de Zhao arrancó sus operaciones en la pequeña isla europea a principios de este año, y su idea de crear un banco de criptomonedas ha recibido una cálida bienvenida por el primer ministro del país, Joseph Muscat.

Muscat tiene grandes esperanzas en que la industria de las criptomonedas triunfe en su país. "Nuestro objetivo es ser primeros en el mundo en la regulación de los negocios de blockchain con jurisdicción de calidad y opciones para las empresas del mundo fintech", escribió en su cuenta de Twitter

Welcome to #Malta 🇲🇹 @binance. We aim to be the global trailblazers in the regulation of blockchain-based businesses and the jurisdiction of quality and choice for world class fintech companies -JM @SilvioSchembrihttps://t.co/3qtAQjOpuQ