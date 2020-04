Banca March incrementa un 18,8% su beneficio en 2019 y supera los 125 millones de euros

Banca March elevó un 18,8% su beneficio neto atribuido en 2019, hasta los 125,06 millones de euros, con avances en todos los márgenes, lo que le permite "afrontar con determinación y compromiso" los desafíos de la crisis sanitaria de la Covid-19, según ha informado este miércoles el banco.

El margen de intereses se incrementó un 6,4% durante el ejercicio, hasta los 154,08 millones de euros, y el margen bruto creció un 3,9%, hasta 424,08 millones de euros. El resultado de la actividad de explotación alcanzó los 146,43 millones de euros, un 6,7% superior al de 2018.

Banca March mantuvo la menor tasa de mora del sector bancario español, un 1,82% (frente a 2,6% un año antes), y "sin haber recurrido a la venta de carteras de créditos dudosos a descuento", ha destacado. Asimismo, cerró 2019 con un nivel de solvencia del 16,15% (frente al 16,02% en 2018), una ratio de liquidez LCR del 528,26% (frente a 293,6% un año antes) y una cobertura de riesgos dudosos del 54,87% (frente a 53,19%).

De su lado, los activos fuera de balance aumentaron un 11,2%, los préstamos un 2%, los depósitos un 2,5%, el patrimonio neto un 7,7% y los activos totales un 5,8%. Asimismo, la entidad ha continuado creando empleo, con 120 nuevas incorporaciones en 2019.

El negocio de banca privada y patrimonial incrementó un 13,8% su volumen de negocio, un 17,9% el de clientes, un 10,1% los recursos fuera de balance y un 13,6% los recursos bancarios. En banca de empresas, la inversión crediticia creció un 8,2%, el volumen de negocio del área un 8,6% y el número de clientes un 10,5%.

El consejero delegado de Banca March, José Luis Acea, ha detallado que la mejora del resultado responde al desarrollo de una estrategia basada en la gestión patrimonial, la banca privada y las soluciones especializadas, con una visión prudente y de largo plazo. "El cierre de 2019 no es más que la consecuencia del trabajo sólido de las diferentes áreas de negocio del banco. Lo que no ha variado es la capacidad de generar ingresos de una forma distinta: el 70% no depende del margen financiero", ha explicado.

Asimismo, ha sostenido que la entidad ha salido reforzada en términos de ratios financieros y cuenta con mejores fundamentales en comparación con la banca española, lo que le permite afrontar "con mucha determinación y compromiso" el escenario que presenta el coronavirus.

Prepara el siguiente plan estratégico: el 20172019 supera objetivos

Banca March ha dado por cerrado el Plan Trienal 2017-2019 con "un cumplimiento superior a los objetivos en cuanto a modelo de negocio, resultados y desarrollo de personas", alcanzando un beneficio acumulado en el periodo de 317 millones de euros, un resultado 2,3 veces superior al del trienio 2014-2016.

"No podemos estar más contentos de la profunda transformación en la gestión de los intangibles", ha señalado Acea, quien ha recordado que Banca March prescindió de las redes pseudoagenciales para fortalecer la cultura corporativa.

En cuanto al próximo plan estratégico, terminará de elaborarse cuando haya más visibilidad sobre la salida de la crisis de la Covid-19, pero será "un plan ambicioso que busque seguir fortaleciendo las capacidades del banco", sin variar sus compromisos de solvencia y robustez, pero trabajado en el contexto de crisis sanitaria, ha avanzado Acea.

Compromiso con la transformación digital

Sigue en pie su compromiso con la transformación digital, pues el plan de invertir 75 millones en tecnología y digitalización en el periodo 2018-2020 continúa y culminará este ejercicio. "Seguimos siendo conscientes de que la tecnología es muy necesaria para dar al cliente esa excelencia, pero es muy determinante que para nosotros solo es un medio, el fin sigue siendo la gestión llevada. Igual de importante es la inversión en tecnología que no dejar de crecer en empleo cuando el sector lo destruye", ha apuntado el consejero delegado.

Impacto del coronavirus, en el segundo trimestre

El consejero delegado de Banca March ha asegurado que el coronavirus no está teniendo impacto en el primer trimestre de 2020, sino que se notará en los resultados del segundo trimestre, aunque es "muy pronto" para hacer cualquier previsión y la "fortaleza" del banco permite afrontar 2020 de manera "muy responsable", con un compromiso accionarial "incuestionable".

En la economía, estima que habrá un efecto a corto plazo "muy rotundo" por el parón económico y en los mercados, aunque posteriormente habrá una recuperación gracias a las medidas para mitigar el impacto. "Jamás hemos visto tanta aportación de artillería por parte de los bancos centrales y reguladores", ha afirmado.

La principal preocupación de Banca March ante la pandemia ha sido tomar las medidas necesarias para preservar la salud de sus clientes y los profesionales en España y Luxemburgo, asegurando la continuidad del negocio. Así, se ha llevado a cabo un despliegue de teletrabajo en servicios centrales y en la red comercial, de forma que el 97% de los profesionales dispone de los medios para ello. Al mismo tiempo, se han reforzado las herramientas digitales y la comunicación con los clientes.

José Luis Acea ha insistido en que, ante la crisis, no se pueden improvisar soluciones ni acudir a medidas drásticas, sino que la mejor palanca es la continuidad del negocio y la capacidad de generar valor, "responsablemente tranquilos y comprometidos" y aprovechando las oportunidades que surjan en el mercado cuando se recupere la certidumbre.

Para proteger el patrimonio de los clientes, Banca March apuesta por un modelo de visión a largo plazo y el asesoramiento prudente en todas sus carteras, aunque asegura que la mejor protección es "la solidez de la entidad y la demostrada fortaleza del modelo de negocio de Banca March".

"Banca March cierra el trienio como una de las entidades más solventes de Europa, con niveles récord de recursos propios y liquidez, y el menor ratio de mora del sector en España, creciendo y generando resultados de forma sostenible. Si bien los resultados del segundo trimestre de 2020 se verán afectados por el impacto de la crisis del Covid-19, los sólidos ratios financieros de Banca March, nuestro modelo de negocio y el compromiso de ambos pilares al servicio de los clientes constituyen una robusta base para afrontar los desafíos de este periodo de incertidumbre", ha destacado el consejero delegado.