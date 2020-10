La banca mantiene a raya la morosidad pero reconoce que lo peor está por llegar

Las medidas que ha impulsado el Gobierno para frenar la crisis económica han dado resultado por el momento. La banca ha conseguido reducir la morosidad en el tercer trimestre hasta el 3,6% de media. Pero todo el sector es consciente de que esto es un mero "espejismo" tal y como reconoció este viernes el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar.

El banquero no ha sido el único en señalar que será en 2021 cuando se vea la realidad de la tasa de morosidad, aunque los comentarios entre entidades son dispares. Mientras Caixabank muestra un escenario más pesimista, Banco Sabadell considera que tampoco será tan elevado. De hecho su consejero delegado, Jaime Guardiola, se ha aventurado a afirmar que la tasa de morosidad del banco no se elevará más del 5% el próximo año. Actualmente se encuentra en el 3,81%, lo que supone 27 puntos básicos menos que hace un año.

Bankinter, como viene siendo habitual, es la entidad que tiene este índice más controlado. La morosidad de esa cartera se situó en el 2,51%, 22 puntos básicos menos que un año antes, en tanto que la cobertura para insolvencias aumentó en casi 11 puntos porcentuales, hasta el 61,7%.

La consejera delegada de la entidad naranja, María Dolores Dancausa, también señaló que los niveles de mora no se elevarán excesivamente el próximo año porque seguirán aplicándose medidas.Estas palabras las pronunció en un contexto en el que señaló también que era inevitable que la morosidad de los bancos se elevará en los próximos años. Pero Dancausa apuesta más por 2022.

Aún así, la consejera delegada de Bankinter admite que es un problema inevitable y que su dureza dependerá de lo rápido que se recupere la economía. Y es que los principales banqueros de este país temen que cuando se corte el grifo se desate una crisis aún más grande, tal y como ya publicó Vozpópuli.

Disparidad de opiniones

Por otra parte, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha optado por echar balones fuera y no profundizar en el tema. Aún así, la entidad parte con un buen dato. Los ratios de mora y cobertura mostraron estabilidad en el trimestre y se situaron en el 3,8% y el 85%, respectivamente.

En el caso de Bankia, la gestión del riesgo le ha permitido situar la tasa de morosidad en el 4,9%, (la más alta de la gran banca) 10 puntos básicos menos que a cierre de 2019 y 60 puntos básicos menos que hace 12 meses. Además, la tasa de cobertura sube 4,2 puntos porcentuales con respecto a diciembre y alcanza el 58,2%. En esta ocasión, el consejero delegado de la entidad, José Sevilla, ha reconocido que es fundamental mantener los crédito ICO y ampliar los plazos de carencia y tiempo de devolución.

Gortázar también ha defendido que se trata de una "medida muy útil" que ha funcionado "muy bien" y ha hecho llegar la liquidez necesaria a las empresas. En este contexto, en el que la segunda ola de covid está siendo más dura de lo esperado, el banquero ha señalado que las restricciones de actividades a ciertas empresas se van a mantener más tiempo. Por otro lado, ha reconocido que en esta ocasión no sería adecuado da más ayudas a las empresas que no van a sobrevivir. "No sería utilizar bien el capital", ha lamentado.