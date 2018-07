La banca vuelve a las andadas: hipotecas con condiciones precrisis a millenials

La banca vuelve a las andadas. Tras una semana visitando las oficinas bancarias de las principales entidades financieras del país, he podido corroborar cómo han vuelto a implantar algunas de las prácticas comerciales vistas antes de la crisis, al menos en materia de hipotecas.

La prudencia bancaria aconseja a los bancos no financiar más del 80% del valor de un inmueble, aunque las entidades están concediendo hipotecas que superan este umbral, eso sí, no de forma generalizada. Tanto BBVA, como Santander, CaixaBank, Bankia y Sabadell me han ofrecido 'hacer el esfuerzo' para financiarme algo más del 80% de la vivienda de 150.000 euros que supuestamente estaba interesado en comprar.

El banco que preside Francisco González fue el más claro. En un principio me ofrecían financiación por el 80% del inmueble, pero me aseguraron que el importe podría finalmente llegar hasta el 85% o 90%. Santander lo mismo, en principio el 80%, pero preguntando si podía acceder a más reconocieron que con algunos clientes determinados se podría llegar más lejos.

BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia y Sabadell ofrecen financiación superior al 80% en algunas ocasiones

Adjudicados

La política comercial de CaixaBank también pone el tope en el 80%, aunque llega al 90% o incluso hasta el 100% en viviendas comercializados por Servihabitat. De igual modo sucede en Bankia, pues sí que financia el 100% en el caso de inmuebles adjudicados. Así, ambas entidades tratan de acelerar la reducción de su exposición al ladrillo.

En Sabadell me aseguraron que en los inmuebles de Solvia se puede llegar al 90%. En el resto, hasta el 85% si el valor de la tasación es superior al de la compraventa. Bankinter fue el único que no me garantizó la posibilidad de superar el 80%.

En las simulaciones practicadas -he pedido 120.000 euros a 30 años- con los agentes comerciales de las distintas entidades eran factibles para las entidades. A pesar de que los departamentos de riesgos tendrían la última palabra a la hora de concederme o no la hipoteca, el hecho de que solicitase el préstamo solo, y me llegasen a ofrecer más del 80% del valor del inmueble, me hace suponer que si lo pido en pareja podría -o podríamos- obtener más financiación.

Según los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el 12,2% de la cartera hipotecaria de los bancos españoles supera un 80% de financiación.

Precios

En cuanto a precios, estos aún se quedan lejos de los vistos antes de la crisis, cuando se llegaron a ofrecer hipotecas referenciadas al Euríbor +0,39%. Santander ofrece el menor diferencial, Euríbor +0,89% a partir del segundo, aunque en caso de solicitar financiación del 60% este umbral baja hasta el 0,79%.

Por detrás se sitúan BBVA y CaixaBank, con Euríbor +0,90%. En el caso de la entidad catalana, que en internet no ofrece simulaciones con hipotecas variables, el agente comercial me aseguró que incluso se puede rebajar ligeramente este umbral, aunque inicialmente me ofrecía un diferencial superior. Bankinter me ofreció Euríbor +0,99%, Sabadell +1,15% y Bankia +2,10%.

En el caso de hipotecas a tipo fijo, una opción recomendada ante la previsible subida de los tipos de interés a partir de septiembre del año que viene, la opción más interesante me la ofrece Bankinter, con un tipo de interés del 2,35%, seguido de Santander y BBVA, con el 2,50%, Sabadell 2,65%, CaixaBank 2,95% y Bankia, con un 3.10%.

Transparencia

En términos de transparencia, mi experiencia de las últimas semanas me dice que Bankia es la entidad que hace un mejor trabajo. A pesar de que el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri es uno de los más beneficiados con una subida de los tipos de interés, el simulador de su página web ya advierte de cuánto se incrementa la cuota con un alza del precio del dinero.

Además, avisa de cuánto esfuerzo supone pagar la hipoteca en el hipotético caso de que te rebajen un tanto por ciento el sueldo. Todos los agentes comerciales con los que he tratado, en cualquier caso, me advertían de que las subidas de los tipos de interés podrían encarecer la cuota, aunque no se precisaba cuánto, como hace Bankia en su simulador virtual.

A pesar de que no llegué a formalizar ninguna hipoteca, la previsible entrada en vigor durante los próximos meses de la nueva ley hipotecaria, por la que España se expone a una multa de Bruselas, así como los diferentes varapalos judiciales recibidos por la banca en los últimos años, han hecho que el sector limpie de cláusulas abusivas sus contratos.