La banca española constata la desaceleración y pide ayuda frente a Facebook

La gran banca española reclama al Banco Central Europeo y a los reguladores medidas para frenar la irrupción de las multinacionales tecnológicas en el sector financiero en un contexto actual de desaceleración económica.

Los primeros ejecutivos de Santander, Bankia, Sabadell y Caixabank han coincidido en advertir sobre el distinto trato regulatorio con el que cargan en Europa las entidades financieras frente a Google, Facebook o Amazon, en una jornada organizada esta mañana por el diario El Economista.

Jordi Sevilla, consejero delegado de Bankia, ha comentado que pediría al Banco Central Europeo "que se regule igual las mismas actividades y que el que dé el crédito al consumo tenga la misma regulación, sea o no un banco". En su opinión, "va a costar muchísimo que se produzca, los supervisores no tienen ahora medios para ello, pero este mundo de las fintech va a toda velocidad, si no se regula tendremos sustos en el futuro". "Deberíamos plantearnos una regulación más simple, es demasiado compleja", ha añadido.

"Cuanto antes haya Gobierno en España, mejor", ha dicho José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander

"El principal patrimonio de los bancos son los datos, y esos datos los hemos puesto gratis a favor de todos los jugadores digitales que ninguno es europeo", ha manifestado Jaime Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell. "Europa ha sido torpe en este sentido, había que haber puesto un precio a ese activo, por qué yo no puedo acceder a los datos de Amazon igual que ellos a los míos", ha lamentado. "Los bancos deberían haber puesto en valor ese activo y haber tenido más ayuda para ello", ha dicho.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabanka, se ha referido también a la aparición de monedas como Libra de Facebook. "Creo que hasta ahora no ha tenido protagonismo la estabilidad financiera, el regulador tiene que tener estas consideraciones de estabilidad financiera, que haya una regulación sensata, evolucionar de forma sensata".

Gortázar ha subrayado que las fintech "han ido mostrando determinadas actividades que los bancos podríamos haber hecho mejor, en algunas ocasiones hemos ido perdiendo los miedos a cooperar con ellos y es un camino abierto, pero para mí lo principal es quién tiene los clientes, empezar en ellos es un proceso carísimo". "Nos hemos puesto las pilas hace tiempo, nos queda mucho pero creo que encontraremos el camino", ha indicado.

"En China un 76% de los pagos ya se hacen a través de un bigtech", ha subrayado Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, ha subrayado la idea de "a igual actividad, igual regulación". "Se ha seguido una política de puertas abiertas, el tema de Libra ha tenido la virtualidad de que al hablar de moneda se ha hablado entonces de la estabilidad financiera", ha señalado. "Tenemos la impresión de que en Europa estamos en el camino de ida y otros van ya de vuelta, la incertidumbre regulatoria en Europa es mayor que en Estados Unidos", ha destacado.

Las intervenciones de los principales ejecutivos de los mayores bancos españoles ha tenido lugar después de la presentación de la jornada por parte de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. En su intervención, Delgado también ha requerido barreras internacionales para la entrada de las bigtech.

"En el Banco de España somos plenamente conscientes de estas circunstancias, habiéndonos comprometido, con firmeza, en el esfuerzo internacional que se está realizando", ha dicho, y ha asegurado que se está preparado para "desplegar las medidas de contención de riesgos oportunas".

La subgobernadora del Banco de España ha advertido que las diez mayores empresas tecnológicas cuentan con medio centenar de servicios financieros propios, y que en China un 76% de los pagos ya se hacen a través de un bigtech.

Desaceleración económica

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, cree que la política actual del BCE está advirtiendo cierta desaceleración económica. "El mensaje subyacente del Banco Central Europeo creo que fue ese, sobre un posible enfriamiento", ha indicado.

"Es cierto que estamos en una desaceleración económica, hay tensiones en el comercio internacional, incertidumbres por el brexit, factores económicos y políticos", ha explicado. "Probablemente la posición relativa de España es algo diferente, en el Este de Europa hay mayores tensiones sobre el trabajo", ha indicado.

"Aun con la rebaja del crecimiento esperado de la economía española no es un mal crecimiento, el problema es si sigue a la baja, y ahora el mercado está posicionado en esa tendencia, pero todavía no es alta la probabilidad de recesión, hay un crecimiento más moderado, pero la clave es si la recesión va acompañada de destrucción de empleo, que sería lo más crítico para España".

Inestabilidad política en España

"A los que gestionamos negocio tenemos que gestionar la realidad que tenemos y lo deseable es que de las próximas elecciones salga un Gobierno estable capaz de realizar las reformas necesarias y que se haga en un corto plazo", ha comentado Jordi Sevilla sobre la situación política en España.

"La incertidumbre no es buena y llevamos un cierto tiempo sometidos a bastante incertidumbre", ha dicho Gortázar. "Al menos tenemos ahora una fecha clara de elecciones y es deseable que lo que hasta ahora no ha sido posible lo sea a partir del 10 de noviembre", ha dicho. "Cuanto antes haya Gobierno, mejor", ha concluido José Antonio Álvarez.