La banca condiciona la salvación de Duro Felguera a que su primer accionista reduzca su participación al 4%

La banca acreedora de Duro Felguera, liderada por Santander -seguida de Sabadell, Caixa, Bankia y BBVA, entre otras entidades- no quiere ver ni en pintura al que en la actualidad se mantiene como primer accionista de la compañía.

Los bancos han acordado la refinanciación de 318 millones de euros de deuda del grupo condicionada a que la familia Arrojo, principal accionista a través de la sociedad Inversiones Somió, con el 24%, reduzca lo más posible su presencia en el capital.

Duro Felguera ha comunicado el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores haber suscrito el jueves ese acuerdo de refinanciación condicionado al cumplimiento de ciertos objetivos. El último banco acreedor en adherirse al plan de reestructuración de deuda ha sido BBVA, según fuentes financieras; ahora las entidades solicitarán la homologación judicial del acuerdo para blindarlo.

El primer accionista verá reducida su participación del 24% al 4%

Entre las condiciones que han de cumplirse para que la banca ejecute ese acuerdo de refinanciación, Inversiones Somió no debe ejercitar ni proceder "a la enajenación de sus derechos de suscripción preferentederivados del Aumento de Capital".

La compañía asturiana celebra el próximo lunes, 25 de junio, Junta General de Accionistas, con carácter extraordinario, para aprobar la emisión de obligaciones convertibles por importe de 233 millones de euros, y convertir deuda financiera en obligaciones convertibles.

Palos en las ruedas

La dirección actual de Duro Felguera y los bancos consideran que Inversiones Somió y Ángel del Valle, consejero en representación de la sociedad familiar y expresidente del grupo industrial, han estado "poniendo palos en las ruedas" y que son en parte responsables de la crisis actual de la empresa.

La banca y la actual dirección de la compañía consideran que Inversiones Somió no acudirá a esa emisión de obligaciones convertibles y que su participación se reducirá al 4%. Las fuentes consultadas estiman que la sociedad de la familia Arrojo no dispone de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la operación y que, en todo caso, no pondrá en juego la salvación de la empresa.

A principios de mes el fondo Petroza, de Reino Unido, anunció disponer de una opción de compra para adquirir la participación en Duro Felguera de Inversiones Somió, pero la operación no ha llegado a producirse y ha generado la impresión de que en realidad nunca fue factible.