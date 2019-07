La banca y Ombuds llegan a un "principio de acuerdo" para evitar el concurso

Ombuds aleja, de momento, el fantasma del concurso de acreedores después de que en la reunión mantenida el viernes entre representantes de la banca acreedora y la compañía los primeros se hayan comprometido a analizar, a partir de la próxima semana, la apertura de líneas de financiación.

De acuerdo a fuentes cercanas al grupo de seguridad, los bancos con los que trabaja, Santander, Caixabank,Bankia y Credit Agricole, han alcanzado "un principio de acuerdo" para restablecer la financiación y atender el pago de los salarios.

Las mismas fuentes aseguran que la "reconsideración" de los bancos se debe a la "verificación de la solidez financiera del grupo" y a la "sensibilización con el esfuerzo realizado por la plantilla".

La situación de la compañía de seguridad dirigida por Rodrigo Cortina y sus cerca de 8.000 empleados es crítica. Los vigilantes de seguridad de la empresa no han cobrado todavía este mes, y también hay retrasos de pagos a proveedores.

El sindicato USO se ha negado a firmar el compromiso de no llevar a cabo movilizaciones en Ombuds

Ombuds se encuentra en preconcurso de acreedores, medida a la que se acogió a finales del mes pasado y que otorga a la empresa un plazo de tres meses, ampliable a cuatro, para alcanzar un convenio con los acreedores sin que pueda ser ejecutada deuda.

Los sindicatos CCOO y UGT firmaron el miércoles con la dirección de la compañía un "compromiso de viabilidad y pagos de nóminas pendientes". Los trabajadores se comprometen a no llevar a cabo por el momento movilizaciones y a "acudir a sus puestos de trabajo con normalidad garantizando la continuidad del servicio"; por su parte la empresa asegura que hará lo posible por pagar las nóminas atrasadas y extras antes del 30 de julio. El sindicato USO se ha negado a firmar: "No podemos estar de acuerdo con un contrato que supone acceder a no cobrar un mes", indican.

Deuda con Hacienda

Ombuds está controlado en un 70% por el fondo estadounidense JZI y fuentes de la empresa aseguran que disponen de un preacuerdo con un grupo industrial extranjero para adquirir dicha participación. En España JZI participa en Gedesco o en las energéticas Luxida y Factor Energía, entre otras empresas. Distintas fuentes del sector desconfían que, dada la situación actual de Ombuds, sea posible llevar a cabo la operación.

De acuerdo a las últimas cuentas disponibles del grupo de seguridad, del ejercicio 2017, firmadas en mayo de 2018, las deudas con Administraciones públicas eran de 41,5 millones (10,2 millones un año antes). Fuentes del negocio de la seguridad privada advierten que este año la Seguridad Social y Hacienda han embargado facturas de Ombuds con un gran grupo de distribución por impagos.