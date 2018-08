La banca blinda ante el Brexit sus emisiones de deuda anticrisis

Los bancos españoles ya han comenzado a implantar algunos de sus planes de contingencia ante posibles eventualidades del Brexit. De hecho, algunas entidades introducen desde 2017 en los contratos de sus nuevas emisiones de deuda anticrisis una cláusula que permite que estos activos sigan computando para el colchón anticrisis europeo (MREL o requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos elegibles) en el caso de que las negociaciones entre Reino Unido y Bruselas para la salida del país británico de la Unión Europea (UE) concluyan sin un acuerdo al respecto.

El pasado noviembre, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) advirtió de que la deuda anticrisis emitida bajo la legislación británica podría dejar de computar para los requerimientos MREL de la UE cuando Reino Unido abandone el grupo comunitario. Esto convertiría en papel mojado miles de millones de euros emitidos por los bancos para completar sus colchones anticrisis y rescatarse por sí mismos sin la necesidad de requerir ayudas públicas en caso de quiebra, algo que se conoce como bail-in.

Fuentes financieras explican que la legislación británica es el estándar bajo el que se realizan la mayoría de emisiones de deuda, a excepción de las colocaciones de instrumentos AT1 (CoCos) que se hacen bajo la regulación nacional. La Junta Única de Resolución (JUR), que se sumó a la advertencia en abril, cifra la deuda de esta naturaleza emitida por los bancos europeos bajo la ley de Reino Unido en 100.000 millones de euros.

Una cláusula permite que la JUR pueda disponer de los activos con capacidad de absorción de pérdidas aunque se hayan emitido bajo regulación británica

Instrumento político

Desde 2017, algunos bancos españoles han comenzado a incluir en los contratos de sus emisiones de deuda anticrisis una cláusula que les protege ante esta contingencia. La disposición permite que sea la JUR -o la autoridad de resolución competente- la que haga disposición de estos activos en caso de resolución a pesar de que se hayan emitido bajo legislación británica. Esto permite que sigan computando MREL, según explican fuentes del sector consultadas por Vozpópuli.

Las fuentes, no obstante, creen que es improbable que la deuda emitida bajo la regulación británica antes de que se comenzasen a utilizar estas cláusulas vaya a dejar de computar para los colchones anticrisis. Dudan que esta posibilidad suponga un riesgo real y lo consideran más como un instrumento político en las negociaciones entre Londres y la Comisión Europea. En cualquier caso, los bancos se blindan ante cualquier eventualidad derivada del Brexit.

Lo cierto es que la decisión del pueblo británico de dejar de formar parte del bloque comunitario no tiene tanta influencia sobre los bancos españoles. Las grandes entidades de España no tienen negocio de intermediación instalado en la City y no tendrán que trasladar grandes equipos, como sí ocurre con algunos bancos de inversión que mudarán a cientos de empleados para seguir operando en la UE. Es el caso de Credit Suisse, que moverá a 50 empleados a Madrid, como adelantó Vozpópuli.

Exposición

Tan solo Banco Santander y Sabadell tienen negocio en Reino Unido. El impacto del Brexit sobre estas entidades dependerá de cómo influya en a la economía británica. Como ha explicado en algunas ocasiones el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, si la salida británica de la UE frena o ralentiza el crecimiento económico del país, terminará por afectar también a las filiales de los bancos españoles.

Por el momento, los únicos bancos españoles que deberán cumplir con los requisitos MREL en 2020 son Santander, BBVA y Sabadell al ser los únicos bancos españoles con presencia extracomunitaria. A día de hoy los tres cumplen con este requerimiento, pero seguirán emitiendo deuda anticrisis para hacer frente a vencimientos futuros.