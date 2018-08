La banca asume ya pérdidas de casi 2.000 millones por su respaldo a Sareb

Nueva oleada de provisiones en la banca por la evolución de Sareb. Banco Sabadell e Ibercaja han sido las últimas entidades en sanear su exposición al banco malo, cuyas provisiones se sitúan en torno al 70% de la inversión inicial.

Este nivel implica unas pérdidas de casi 2.000 millones para los accionistas privados que pusieron el capital en Sareb, más otros 1.600 millones que se han esfumado en las cuentas del Fondo de Reestructuración (Frob) público.

En las últimas semanas dos entidades han hecho públicas nuevos ajustes: Sabadell e Ibercaja. Ambos han cargado contra capital un empeoramiento de su visión sobre Sareb, de 86 millones en el caso de la entidad y 25 millones en el de Ibercaja. Ambas entidades han dejado su exposición neta al banco malo entre el 20% y el 30% de la inicial.

Malas perspectivas

El apoyo de la banca a Sareb viene de 2012, cuando en Gobierno pidió capital a las grandes entidades para crear Sareb y evitar que se descuadraran las cuentas del Estado. El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, necesitaba que la mayoría del capital del banco malo fuera privado, de manera que su deuda y pérdidas no computaran en las cuentas públicas. Todas las entidades salvo BBVA, bancos extranjeros y aseguradoras -incluso Iberdrola- pusieron 2.600 millones, por 2.200 millones del Frob.

Pronto, el 14% de rentabilidad que prometió Belén Romana se dio por posible y las entidades tuvieron que empezar a provisionar su exposición a Sareb. Las dotaciones han llegado siempre a raíz de la actualización anual del plan de negocio del banco malo. Pero nunca han sido uniformes en el sector y casi siempre han seguido la línea marcada por el mayor accionista, el Frob, que a finales de 2017 situó la pérdida esperada en el 75%.

Bankinter, CaixaBank y, ahora, Sabadell, son las cotizadas que mejor cubierta tienen su exposición a Sareb, según JPMorgan. BBVA no invirtió

Un informe de JPMorgan de hace algunas semanas señalaba a Bankinter y CaixaBank como los más saneados dentro de los grupos cotizados y Sabadell -antes del reciente ajuste- y Santander como los que menos. BBVA no invirtió y Bankia y Liberbank fueron de las entidades que traspasaron activos.

En el sector se da incluso por hecho que no se va a recuperar nada del capital inicialmente puesto. El propio presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, reconoció en el Congreso que todo el capital no se va a devolver, aunque descartó una ampliación de capital: "Los accionistas, pues, no van a sufrir un daño adicional a lo ya puesto en el patrimonio de la compañía y nosotros vamos a seguir gestionándolo para que se recupere la mayor cantidad posible de ese patrimonio inicialmente puesto".

Cifras astronómicas

Más allá del Frob, las entidades que más capital aportó a Sareb fue Santander. Juntando el dinero invertido por Popular asciende a alrededor de 1.080 millones de euros. De ello, JPMorgan cree que se ha provisionado un 50%, por lo que faltarían 240 millones. Desde la entidad no hacen indicaciones concretas sobre dotaciones y recuerdan que siempre han sido prudentes en las provisiones.

La tercera mayor exposición tras el Frob y Santander es la de CaixaBank, de casi 600 millones incluyendo el apoyo que prestó Barclays España a Sareb. La entidad catalana hizo una provisión extraordinaria de 154 millones en 2017, con la que se sitúa en torno al 70% de cobertura. Por ello, no prevé ninguna dotación adicional por el momento, como señaló la semana pasada su consejero delegado, Gonzalo Gortázar: "Hemos tenido una visión muy conservadora en el pasado y, por tanto, no necesitamos hacer en este momento ningún ajuste".

Sabadell, Kutxabank e Ibercaja son las siguientes mayores exposiciones, de 321, 122 y 69 millones, respectivamente.