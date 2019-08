La banca se apunta a salvar el planeta: ¿convicción o negocio?

El pasado 28 de agosto, la activista Greta Thunberg llegaba a Nueva York tras cruzar el Atlántico en un velero ecológico durante 14 días para acudir a la Asamablea de Acción Cimática de la ONU organizada por el secretario general, António Guterres, el próximo 23 de septiembre.

Esta niña de 16 años ha dejado de estudiar para concienciar al planeta del grave problema que supone el cambio climático. Thunberg fue recibida en Coney Island con 17 veleros que representaban los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Todo muy visual y con un encuadre perfecto para fotógrafos y cámaras de televisión para abrir todos los medios al día siguiente y acaparar las portadas de los digitales del mundo y los telediarios.

Tres días antes, la principal banquera de España, Ana Botín, publicaba en su cuenta personal de Twitter una carta en la que ponía de manifiesto que "el cambio climático es uno de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo" y que el Santander, como banco más grande de la zona euro, está "tomando medidas importantes" para ayudar a combatirlo.

Climate change is amongst the most pressing issues of our time. As the Euro Zone's largest bank, @bancosantander is taking important steps to do our bit to help fight it. https://t.co/43zywDeJzg