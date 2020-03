La banca aplaude los avales del Gobierno, pero teme la letra pequeña

El Gobierno ha dado un paso al frente y al final ha optado por dar garantías a la banca por 100.000 millones de euros en lugar de los 20.000 millones que se planteaba en un inicio. En el sector había cierto temor de que el reparto de responsabilidades en los créditos se quedara en un 20%-80%, pero finalmente se ha fijado en un 50%-50%, siempre que la banca se comprometa a prestar 200.000 millones de euros.

Diferentes fuentes financieras consultadas por este medio coinciden en que este es un buen punto de partida, pero advierten de que aún es pronto para celebrar, porque "hay que leer la letra pequeña del Real Decreto". Otra duda que existe en el sector es de dónde vendrán los 83.000 millones de iniciativa privada que ha anunciado Pedro Sánchez. ¿Saldrán también de los bancos?

El temor a la letra pequeña de los avales no es infundado. Tiene cierta lógica, sobre todo porque que el Gobierno no ha especificado las condiciones bajo las cuales se darán estos avales. Y no las da porque tampoco lo sabe. De hecho, en este momento se está ultimando junto a la Comisión Europea (CE) los parámetros por los que se cubrirá el riesgo de los bancos, según fuentes gubernamentales consultadas por Vozpópuli.

Cabe destacar que en 2008, José Luis Rodríguez Zapatero ya aprobó avales a los bancos por un máximo de 100.000 millones de euros. Por aquel entonces, las garantías sirvieron para financiar las emisiones de pagarés, bonos y obligaciones del Estado en los mercados secundarios, aunque también se abrió la ventana a que dichos avales se pudieran extender a otros instrumentos, como los depósitos interbancarios. El plazo máximo de vencimiento fue de cinco años.

Los abales que ha presentado el Gobierno no afectarán directamente al déficit delEstado, ya que se trata de una mera garantía a un crédito. Si ese préstamo se paga correctamente no habrá que incurrir en ninguna deuda. No obstante, si el pagador comienza a fallar, será el Gobierno el que tenga que aceptar ese morosidad como propia e imputarla al déficit.

Respuesta de las patronales

Tras conocerse las medidas adoptadas por el Gobierno, la Asociación Española de Banca (AEB) y la CECA emitieron dos comunicados en los que dieron su apoyo a las medidas propuestas por el Gobierno ante la crisis del coronavirus.

"Los bancos están plenamente comprometidos a ayudar a sus clientes, a proporcionarles seguridad y confianza, e impulsar así una rápida recuperación de la economía", explica el presidente de la AEB, José María Roldán. "Los bancos apoyan el aplazamiento del pago de los préstamos hipotecarios para las personas especialmente golpeadas por esta crisis", añade.

La CECA agrega que el programa de avales públicos, instrumentado a través del ICO, permitirá solucionar los problemas transitorios de liquidez que puedan estar experimentando empresas y autónomos. "Las entidades del sectorCECA ponen a disposición de este programa toda la capilaridad de sus redes de oficinas", recalca la patronal de las cajas.