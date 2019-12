Bajar los sueldos a los funcionarios poco productivos es legal

La sentencia de una funcionaria del Tribunal de Cuentas que denunció que se le había reducido el complemento que cobraba por productividad, ha creado un precedente judicial. Esta empleada pública conoció la rebaja de su plus de rendimiento cuando se publicaron las cantidades aprobadas para el segundo semestre de 2016.

Descuento por los 15 días de baja y 414 euros menos por penalización

La trabajadora pedía que se le devolvieran 214,35 euros, más los intereses de demora oportunos, según ha publicado ‘Cinco días’. Supo entonces que la productividad asignada para ella “tuvo un severo descuento, ya que de los 1.313,32 euros correspondientes a su nivel administrativo solo se le asignaron 737,55 euros. Dicha cantidad se obtuvo del descuento de los 15 días de baja habidos en el semestre, más un descuento adicional de 414,35 euros en concepto de penalización”, explica la sentencia.

La funcionaria reclamó entonces la resolución dictada por este organismo estatal en diciembre de 2017 en la que se inadmitía el recurso impuesto por esta empleada pública contra la disminución del complemento que cobraba por productividad. Al no estar conforme, acudió al Tribunal Supremo, que tampoco le ha dado la razón.

El Supremo reconoce un “margen de discrecionalidad de la administración” para recortar el plus de productividad

Este lunes se ha dado a conocer la resolución judicial. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avala que la Administración Pública pueda rebajar el sueldo a una funcionaria, a través de un recorte del complemento de productividad llevado a cabo por disminuir su rendimiento.

Según la sentencia, en la normativa “queda claro que lo asignado en un determinado período de tiempo no significa idéntica asignación en otro”, es decir, que el plus de productividad no se consolida.

Además, los jueces reconocen un “margen de discrecionalidad de la administración” para recortar ese plus si cae la productividad. En este caso, la jefe de la funcionaria dijo que no atendía el teléfono, que no obedecía las instrucciones y que trabajaba menos de lo que le correspondía.