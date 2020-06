Azvalor y su exanalista jefe se verán la cara el próximo 19 de junio tras su polémico despido

El próximo viernes 19 de junio se celebrará el juicio de Víctor Moragas contra Azvalor en el Juzgado de lo Social número 34 después de que el exanalista jefe denunciara a la gestora de fondos por despido improcedente, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes cercanas al caso.

Azvalor mantiene dicha pugna judicial con Moragas desde el pasado mes de octubre. El analista interpuso una demanda por despido y violación de derechos fundamentales después de que la gestora le prometiera un ascenso, según la versión de su entorno. El mismo Moragas fue el que anunció en Linkedin el pleito emprendido contra la boutique: "Las circunstancias que se produjeron en torno a mi salida de Azvalor son inadmisibles. Por ello, me he visto abocado a denunciar a la firma. La sensibilidad del proceso no me permite dar más detalles en este momento".

Comienzo del pleito

En febrero de este año, Azvalor y Moragas se vieron las caras por primera en un juicio que no se pudo celebrar por un falta de forma, al no ser citado el Ministerio Fiscal. Ese mismo día, la gestora de fondos intentó llegar a un acuerdo con su exempleado, pero no tuvo éxito. El juicio se pospuso a marzo, pero la pandemia provocó que se cancelara.

Durante este periodo de tiempo se ha abierto una guerra entre ambos bandos que ha terminado con una querella de Azvalor a Moragas por calumnias, injurias, extorsión, coacción y amenazas. Un portavoz de la gestora ha explicado a este medio que ya no existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre las partes, por lo que será el juez el que decida si su despido fue improcedente o no.

Moragas explica en su cuenta oficial de Linkedin que Azvalor le ofreció hace seis meses 400.000 euros diferidos en cuatro años, incluida una cláusula de silencio, para cerrar el caso. La respuesta del analista a la gestora fue que "usaran esos 400.000 euros como papel higiénico". Moragas asegura que la querella criminal interpuesta aún no le ha llegado. El exanalista jefe pedía por aquel entonces 1,5 millones de euros de compensación.