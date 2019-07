Aznar y Felipe González te enseñan a utilizar Instagram en los guateques

"No se te oye", le dice José María Aznar al moderador. "Sigue fallando el sonido", insiste Felipe González. Finalmente, Eduardo Serra, veterano presidente de la Asociación Española para la Digitalización (Digitales), toma un micrófono de mano y da paso a los dos expresidentes del Gobierno para que comienzo su coloquio sobre digitalización y revolución tecnológica.

Este encuentro era el plato fuerte de la segunda jornada delDigitalES Summit 2019, un evento que ha reunido a empresas como Amazon, Huawei o Cabify para compartir sus innovaciones con el lema 'Technology is the new Rock&Roll' (la tecnología es el nuevo Rock&Roll). Y baja una pantalla gigante, rodeados de la mayor tecnología luminica, se postraban los gurús tecnológicos Aznar y González para cerrar el festival.

El primero de ellos abandonó la presidencia del Gobierno en 2004, cuando en España las personas se hacían llamadas pérdidas para ahorrar saldo y los más instantáneo para mandar un mensaje era comunicarte con un escueto 'sms'. Por su parte, su compañero de coloquio finalizo su etapa al frente del país en 1996, cuando Internet daba sus primeros pasos en España y el fundador de Facebook hacía sus primeras travesuras en el 'cole'. No hay que olvidar tampoco que los teléfonos inteligentes o smartphones conquistaron el país seis años después de que Aznar dejara el cargo y la dictadura del Whatsapp se instalaba 13 años después del abandono de González.

Pero sus 22 años liderando la democracia de España les daba potestad para hablar tanto las posibles salidas a la incertidumbre política como dar unas lecciones a la audiencia de cómo utilizar Instagram si te vas de guateque. Aunque hubiera tenido más sentido hablar de lo segundo, poco tardaron en utilizar su debate de 30 minutos para hablar de lo primero.

José María Aznar quiso compartir con los asistentes al evento tecnológico que "no puede haber un mundo digital sin reglas" y que "China y Corea del Sur son un referentes, el resto estamos atrasados". Por su parte, Felipe González añadió que "España está muy retrasada en tecnología" y quiso añadir que "mis nietos ya están naciendo en un mundo digital". Y hasta ahí su valoración tecnológica en una ponencia donde los organizadores prometieron a los asistentes que ambos debatirían "cómo el sector público puede permitir que la innovación tecnológica prospere en beneficio de los países y sus ciudadanos".

Ronda de chascarrillos

El protagonismo fue para los chascarrillos fáciles y las reprimendas hacia la actual clase política. Un terreno dónde Felipe González ganó por goleada. "Me dí cuenta que era viejo cuando leí las instrucciones de la radio del coche", compartía Eduardo Serra. "Yo me di cuenta cuando miré al suelo para no caerme", aportaba González bajo la calurosa carcajada de los asistentes. "Pues yo me veo muy joven", contestaba a sus dos compañeros Aznar y arrancaba el aplauso del público. "Es que haces mucho deporte", remataba el expresidente socialista para devolver la risa al ambiente.

Dos históricos rivales que en este encuentro se comportaron como dos viejos amigos. Entre miradas cómplices, ambos defendían la responsabilidad que existían en sus tiempo de bipartidismo, frente a la falta de altura de miras que existe en el actual 'pentapartidismo'. "Nuestros debates (señalando a González) eran duros, pero compartíamos objetivos", compartía Aznar bajo un sonrisa complaciente de su rival. "Hay que decirle a los actuales responsables que 'con las cosas de comer no se juega'. Oye, ¿pero esto no era sobre tecnología", se pregunta Felipe González para arrancar una nueva carcajada de los asistentes, dar paso a la foto de familia y despedirse con el DJ, Carlos Jean, pinchando una canción de música electrónica que lleva por título 'Somos digitales'.