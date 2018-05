¿Tengo derecho a ayudas para el alquiler de vivienda?

El Plan Estatal de Vivienda pone a disposición de los ciudadanos nueve programas de ayuda para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, ancianos y otros sectores vulnerables, pero ¿cuáles son los requisitos para acceder a ellos? Averigua con nuestra calculadora si cumples con los requisitos para solicitar la ayudas para el alquiler.

Con el Plan Estatal de Vivienda 2018/2021 llegó una de las medidas más novedosas, la ampliación de las ayudas al alquiler para que los menores de 35 años puedan acceder a una vivienda “digna y adecuada”. Con el nuevo plan, cualquier unidad de convivencia (es decir, cualquier conjunto de personas que residen, habitan y disfrutan de una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad) que no ingrese en total más de 22.558 euros anuales puede acceder a las ayudas.

No obstante, dependiendo de las características de cada unidad (familias numerosas, discapacidades), el límite de ingresos puede variar. La ciudad donde se encuentre la vivienda también influye. Por norma general, el Estado sólo contribuirá a pagar alquileres que no superen los 600 euros. Sin embargo, en ciudades como Madrid o Barcelona, donde la burbuja del alquiler ha hecho que el precio de las rentas crezca exponencialmente durante los últimos años, el mínimo asciende a 900 euros. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confirmó en marzo que la lista de ciudades donde se ampliará el límite de renta “aún no está cerrada” y que pronto se añadirán otros municipios, como Ibiza.

Depende de la edad y el precio

También hay que tener en cuenta que las ayudas al alquiler no son iguales para todos. La cantidad a percibir varía dependiendo de la edad y la situación económica. Puesto que hay una serie de requisitos para poder solicitarlas. Por ejemplo, los menores de 35 años recibirán una ayuda del 50% del precio del alquiler si éste no supera los 600 euros, y del 30% si está entre los 601 y los 900 euros. Para los mayores de 65 años, las ayudas funcionan de la misma manera.

En cambio, para el resto de inquilinos, en lugar del 50%, el Estado abonará solamente el 40% del alquiler en el caso de no superar los 600 euros. Se mantienen las ayudas del 30% para las rentas que superen esta cifra. De esta forma, se elimina el límite de 2.400 euros anuales que se imponía en el plan de vivienda anterior. Todos los beneficiarios del Plan Estatal de Vivienda disfrutarán durante tres años de sus ventajas.

Desahucios y zonas rurales

El Gobierno también plantea ayudas para personas en situación de desahucio, tanto en el caso de hipotecas como de alquileres. Se compromete a abonar el 100% de las rentas inferiores a 400 euros. El límite de ingresos es el mismo que en el resto de los casos: 22.558 euros anuales.

Por último, otra novedad que propone el Plan Estatal de Vivienda 2018/2021 es la ayuda a la compra de viviendas en zonas rurales. El Gobierno financiará hasta el 20% del precio final, siempre que no sea superior a 100.000 euros. Sólo los jóvenes menores de 35 años, con ingresos inferiores a los 22.558 euros anuales y que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes podrán acceder a esta ayuda.

