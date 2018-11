El Gobierno, forzado a aceptar una subida del 0,2% en las cuotas para conseguir una foto con los autónomos

A menos que el Gobierno acepte la propuesta de las asociaciones de autónomos ATA y UPTA de subir los tipos de cotización (la cuota) para este colectivo un 0,2% en 2019, parece difícil que se alcance un acuerdo en la reunión del próximo jueves 22 de noviembre, después de que el último encuentro entre las asociaciones y el Ministerio de Trabajo fuera tan controvertida.

Según se comunicó al término del encuentro, Gobierno y autónomos pactaron una subida del 1,25% en las bases de cotización para los autónomos en 2019, hasta el 30%, pero aunque ATA informó de que también se había acordado una subida de tipos del 0,2%, el Ministerio de Trabajo lo desmintió horas después, por lo que parece que los tipos de cotización serán el tema de negociación principal de la próxima reunión.

Sin embargo, según Lorenzo Amor, presidente de ATA, "no hay nada que negociar", porque el requisito de que la subida de tipos sea del 0,2% es una línea roja que ellos no van a traspasar. "No estamos para perder el tiempo", aseveró a Vozpópuli, al tiempo que recordó que su propuesta es que los tipos se dejen en el 30% en 2019, 30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 30,9% en 2022.

Otras asociaciones de autónomos, como UATAE, no están de acuerdo con esa cifra, ya que consideran que es "falso" pensar que sólo incrementando los tipos (o sea, la cuota) un 0,2% para todos los autónomos sea posible garantizar prestaciones obligatorias como la de cese de actividad, incapacidad por enfermedad común, pensiones, contingencias profesionales y formación profesional.

La postura del Gobierno

El Gobierno ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de subir los tipos de cotización, especialmente dado que tiene la intención de aplicar un sistema de cotización por ingresos, con lo que se establecerían unos tramos para que los autónomos coticen en función de su facturación y paguen más a Hacienda los que más ganan -tal y como ocurre con el IRPF-.

Esta idea la acepta, con reservas, Amor, quien pone el foco en que los ingresos de los autónomos fluctúan dependiendo de muchos factores (como la morosidad o la caída de las ventas inmediatas, entre otros problemas), por lo que cree que "hay que ver qué planteamiento se hace para ver a quién le toca pagar más".

Su sugerencia contempla que 500.000 autónomos paguen menos de lo que pagan en la actualidad, un millón y medio se queden igual y 500.000 paguen más.

El Ejecutivo se encuentra en una situación complicada, especialmente si ATA y UPTA -las asociaciones mayoritarias según el sistema actual de representatividad- le presionan y se niegan a ceder para que las cuotas suban más.

En ese caso, se podrían seguir emplazando nuevas reuniones o bien tomar una decisión unilateral dejando de perseguir el acuerdo, algo que parece poco probable y especialmente perjudicial en año de elecciones autonómicas.