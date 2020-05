Los autónomos creen que habrá acuerdo para alargar la prestación por cese hasta el 30 de junio

Las principales asociaciones de autónomos -ATA, UPTA y UATAE- han pedido este martes al Gobierno que alargue la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos hasta el 30 de junio, con la posibilidad de ampliarla aún más para algunos sectores. Su sensación tras la reunión es que "igual que habido acuerdo con los ERTEs, lo habrá para autónomos".

"Las tres organizaciones estamos d acuerdo en que hay que llevar la prestación por cese de actividad al 30 de junio, habrá que estudiar de qué forma, con qué cotización, etc. pero todos coincidimos en que hay que alargarla hasta el 30 de junio, y a partir de ahí analizar determinados sectores que ya se han monitorizado: animadores de hoteles, hostelería, fotógrafos...", ha explicado Lorenzo Amor, presidente de ATA, en rueda de prensa tras la reunión con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Si esta prestación termina en junio de forma generalizada, "va a haber una baja masiva de autónomos si no se alarga o se dan incentivos para mantener la actividad", ha advertido.

Según la norma actual, la prestación por cese de actividad (que ha supuesto un coste para el Estado de 3.000 millones de euros y se calcula que va a llegar al 40% de los autónomos) estará vigente sólo mientras dure el estado de alarma y, en concreto, hasta el último día del mes en que se levante. A día de hoy duraría hasta el 30 de mayo y, si el Gobierno consigue una nueva prórroga del estado de alarma, se extendería hasta el 30 de junio. Amor pide que se desligue del estado de alarma y se prorrogue hasta el 30 de junio, al igual que los ERTEs.

Las asociaciones han pedido también que se habilite una línea ICO específica para autónomos de microcréditos de 15.000 de euros, que podría llegar a un millón de trabajadores por cuenta propia, ya que actualmente "hay un atasco y muchísimos autónomos que han pedido créditos ICO no les ha llegado".

No han funcionado las moratorias hipotecarias

Al analizar cómo han funcionado las medidas que se han puesto en marcha, Lorenzo Amor ha trasladado al Gobierno que algunas de ellas no han funcionado bien, como la moratoria de hipotecas y de alquileres, que sólo han llegado al 1% de autónomos.

"No han funcionado tan bien las medidas sociales: moratorias de hipotecas, ni de alquileres, porque se sigue exigiendo al 95% de autónomos que están en actividad que tengan la baja censal. Sin la baja censal no se puede solicitar", lo que les está llevando a algunos autónomos a incurrir en impagos, según ha podido saber Vozpópuli.

Al presidente de ATA le preocupan también algunos colectivos de autónomos que se han quedado fuera de la prestación por cese de actividad, como los 150.000 autónomos estacionales (feriantes, trabajadores de conciertos de verano, de animación en hoteles, etc.). Estos no han podido pedir la prestación porque no estaban dados de alta el día 14 de marzo.

"La vicepresidenta (Calviño) ha tomado nota, pero no ha dicho que lo vaya a arreglar, ha dicho que lo va a estudiar", ha afirmado Lorenzo Amor.

Una medida que sí ha valorado positivamente es el aplazamiento de impuestos, del que se han beneficiado entre 800.000 y un millón de autónomos.