Los autónomos avisan de que el cambio de cotización fomentará la economía sumergida

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA, la más representativa del sector) ha afirmado este lunes, después de que la Cadena SER adelantara que el Ejecutivo se plantea un cambio en el sistema de cotización de los autónomos para aproximarlo a los ingresos reales, que llevarlo a cabo en el contexto actual no es oportuno ni factible, y que acabará generando un aumento de la economía sumergida y una caída de la recaudación.

"Creemos que se debe avanzar en dicha adecuación de forma progresiva con el fin de buscar mayor equidad. Tiene todo el sentido que 'quién gane más pague más y quién gane menos pague menos' y, sin duda, hay que aumentar la protección social de los autónomos. Ahora bien, en la actualidad la aplicación de un sistema de cotización proporcional a los ingresos en el RETA no parece factible ni oportuno ni desde el punto de vista operativo y práctico, ni en el contexto actual", han señalado en un comunicado.

La propuesta del Gobierno consiste en sustituir el actual sistema de cotización de bases -por el que cada autónomo escoge la base por la que quiere cotizar sin importar sus ingresos- por un sistema de tramos similar al del IRPF, que se acerque a la cotización por ingresos reales.

La asociación que dirige Lorenzo Amor cree que en la actualidad existen "dificultades técnicas para determinar los ingresos reales y actividad de los autónomos en tiempo real por la propia definición de los ingresos reales y el periodo de referencia". Con esto último se refiere a que los rendimientos netos conocidos son los del ejercicio anterior, "por ejemplo, 2019 no tendría en cuenta el efecto COVID-19 sobre los ingresos, cuando el 80% de los autónomos ha visto disminuir su facturación en lo que va de año".

ATA explica también que muchos autónomos no tienen rendimientos (familiares colaboradores) o presentan pérdidas, con lo que para ellos tendría que existe una cuota cero. Además cree que "ni la información está disponible en tiempo real (un autónomo sabe lo que ingresó ayer pero no lo que ingresará mañana y la información debe ser procesada deduciendo gastos que no son siempre previsibles/morosidad) ni las Administraciones Públicas tienen los medios para aplicar esa proporcionalidad en tiempo real (actualmente tarda tres meses en aplicar el cambio de cuota que el autónomo puede solicitar 4 veces al año)".

Menos recaudación y más economía sumergida

Esta asociación calcula que el nuevo sistema podría aplicarse cómo mucho a un millón de autónomos, con lo que más de dos millones quedarían fuera: los autónomos societarios -ya que se desconoce si tributarían los rendimientos de la sociedad o del autónomos-, los familiares colaboradores, y los autónomos que utilizan para cotizar el sistema de estimación objetiva o módulos.

Del millón de autónomos a los que se podría aplicar, ATA considera que para un 70% o incluso 90% el cambio supondría una subida de cotizaciones.

El momento y el contexto económico y empresarial no está para subir en 2021 la cotización a ningún autónomo"

Alertan también de un "efecto frontera" que podría provocar una caída de los rendimientos netos totales del colectivo. Esto no sólo afectaría a Seguridad Social sino también a Hacienda, advierten, además de la salida del sistema de muchos autónomos hacia la economía sumergida al no poder hacer frente al pago de las cuotas, lo cual produciría menor recaudación.