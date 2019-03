La Audiencia Nacional da 20 días al Banco de España para aportar los expedientes de la oposición denunciada

El Banco de España admitió el viernes a través de una nota informativa que ha sido presentada en la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo por una oposición organizada el pasado año.

Vopópuli ha publicado esta semana que varios aspirantes a ese proceso han denunciado irregularidades en el mismo, pero hasta ahora el Banco de España había indicado que no se había recibido ninguna demanda ante la Audiencia Nacional y que todos los recursos habían sido desestimados.

En la nota informativa publicada el viernes por el Departamento Jurídico del Banco de España, se admite que se ha notificado oficio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por el que se anuncia la interposición de recurso contencioso administrativo. Y que la Sala de la Audiencia Nacional "requiere al Banco de España para que aporte el expediente administrativo en el plazo de 20 días".

Cerca de 3.000 aspirantes

El organismo presidido por Pablo Hernández de Cos anunció en septiembre de 2017 un proceso de selección para proveer 92 plazas en el nivel 5 del grupo administrativo, para desempeñar cometidos de auxiliar administrativo de caja, en Madrid y sucursales.

El principal sindicado del Banco de España manifestó su "total disconformidad" con la organización del proceso

Al proceso concurrieron 2.849 personas. Tras la fase eliminatoria de aptitud, el número quedó reducido a 200, y a continuación se procedió a la prueba de valoración de méritos.

Uno de los candidatos que ha presentado recurso en la Audiencia Nacional contra el proceso denunciado, en conversaciones mantenidas con este diario, asegura que a pesar de quedar entre los 50 primeros en las pruebas de aptitud, no apareció después en las listas de aprobados, con y sin plaza, tras haber realizado la prueba de valoración de méritos. "Pensamos que ha sido una cacicada, un pucherazo, no han publicado los nombres de aprobados con plaza, no se grabaron las entrevistas...", comenta.

En su nota del viernes, Banco de España emplaza "a todos los aspirantes aprobados con y sin plaza en su condición de interesados" para que puedan "personarse en el procedimiento como demandados, mediante procurador y letrado en el plazo de 9 días". Y añade que en los "próximos días" se facilitará a los aspirantes "toda la documentación relativa al procedimiento judicial pendiente".

Más afectados

A raíz de la publicación de los recursos presentados, otros aspirantes que aseguran haberse sentido afectados por el proceso de selección se han puesto en contacto con este diario.

"Me preparé la oposición viniendo los fines de semana a Madrid a una academia", ha relatado a Vozpópuli uno de ellos. "Quedé entre los 100 primeros, pero luego no aparecí en la lista de aprobados", se quejaba.

También un despacho de abogados ha contactado con este diario señalando que representa a otros posibles afectados que estaban valorando emprender algún tipo de queja o recurso.

El Sindicato Autónomo del Banco de España redactó un escrito, al que ha accedido este diario, con fecha 24 de octubre de 2018, enviado a los responsables del organismo, en el que advertía que el "excesivo peso" de la fase de valoración de méritos estaba provocando que concursantes "que estaban entre los mejores al final de la fase de aptitud, hayan perdido hasta 100 puestos o más en la valoración final".

El sindicato advirtió en su escrito que la falta de información del proceso obligó a los candidatos a realizar un "verdadero acto de fe en la limpieza del proceso", y que mostraba su "total disconformidad" con la forma en la que se llevó a cabo las fases de la oposición".