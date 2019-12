La Justicia deja sin firmeza la adjudicación de la sede del Santander

La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite recurso de queja presentado por el fondo AGC contra la adjudicación de la Ciudad Financiera, la sede de Santander en Boadilla del Monte (Madrid). Y deja sin firmeza el auto por el que se adjudicó el activo a Sorlinda, la sociedad empleada por los hermanos Reuben para comprar la sede del banco español, adquirida por Santander el pasado mes de julio.

La diligencia de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que ha accedido Vozpópuli, fechada el pasado día 17 de diciembre, abre la posibilidad de que Santander no pueda contabilizar este año como activo en propiedad la Ciudad Financiera, lo que impactaría en sus cuentas anuales.

"Comuníquese al juzgado de procedencia [el juzgado mercantil a cargo del concurso de acreedores y liquidación de la antigua sociedad dueña de la Ciudad Financiera] la admisión a trámite del presente recurso de queja a los efectos de constancia y de que no sea declarada la firmeza de la resolución recurrida [la adjudicación de la sede de Santander a Sorlinda]", dice la reciente diligencia de la Audiencia Provincial.

Santander insiste no obstante en que la operación está cerrada y que no hay vuelta atrás, y defiende que no hay efectos suspensivos sobre la resolución. Fuentes cercanas al banco español sostienen que la documentación a la que ha accedido este diario de la Audiencia Provincial no es veraz, y que si así fuera, "no se hubieran producido los pagos esta semana [la pasada semana] con el conocimiento del juez".

Las fuentes consultadas indican que Santander no ha accedido todavía a la diligencia de la Audiencia Provincial, y que esta primero tiene que ser comunicada al juzgado mercantil, y que entonces será cuando el banco tenga conocimiento oficial de la misma.

En sus resultados del primer trimestre, Santander explicó parte de la caída del beneficio por el impacto de la nueva norma contable

AGC Equity Partners, fondo con sede en Londres y controlado por inversores kuwaitíes, participó en la puja de la sede del primer banco español en Boadilla del Monte organizada el pasado año, pero quedó fuera del proceso al ser su oferta superada por la de los hermanos Reuben (inversores británicos de origen indio), y la del mismo Banco Santander.

El pasado mes de julio Santander acordó la compra de Sorlinda a los hermanos Reuben por un precio no desvelado. Con anterioridad, el banco presidido por Ana Botín había tratado de tumbar la oferta de Sorlinda advirtiendo sobre un complicado entramado societario y fiscal.

El fondo AGC ya estuvo cerca de quedarse con la Ciudad Financiera en 2017, cuando acordó con el primer banco español y los acreedores presentar una oferta por el activo cercana a los 2.800 millones de euros. Los hermanos Reuben presentaron una oferta ligeramente superior a los 3.000 millones.

Norma contable

Mientras no se resuelva el contencioso judicial, es posible que Santander no pueda todavía contabilizar su sede como activo en propiedad.

La nueva norma contable NIIF16 establece los principios para el reconocimiento, valoración, presentación y desglose de los contratos de arrendamiento; el arrendatario debe reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento.

De acuerdo a información comunicada en Estados Unidos por Santander a mediados de este año, la aplicación de la nueva norma ha supuesto un impacto total en el patrimonio del grupo de 391 millones de euros. De esa cantidad, cerca de 200 millones corresponden a la posición de inquilino que tiene el banco en su sede en Madrid, estiman fuentes financieras.

En la presentación de sus resultados del primer trimestre, el pasado 30 de abril, la entidad indicó que la caída del 5% de su beneficio en el periodo estaba afectado por "la negativa evolución de los mercados en el trimestre, el impacto de la aplicación de la NIIF 16 y el ajuste por alta inflación en Argentina".