Atlantica, el socio en EEUU de Abengoa, avisa a sus inversores del riesgo de quiebra del grupo español

Atlantica, el grupo procedente de la venta de la filial en Estados Unidos de Abengoa, advierte a sus inversores del riesgo que tendría para su negocio la entrada en concurso de acreedores del grupo español. Abengoa se encuentra en una situación límite, tratando en la actualidad de cerrar una nueva reestructuración de deuda con los acreedores para evitar la quiebra.

La compañía estadounidense llega a afirmar en una reciente emisión de bonos que su relación con Abengoa le ha "afectado negativamente", y que "cualquier incumplimiento" por parte de la compañía española "podría dañar aún más la reputación de Atlantica".

La antigua filial de Abengoa en Estados Unidos explica a sus inversores en el folleto de emisión que la compañía española "negocia con sus acreedores en la actualidad una nueva refinanciación", y que si "el resultado no es favorable, Abengoa podría iniciar un procedimiento de insolvencia".

Atlantica advierte que la entrada en concurso de Abengoa podría llevar a los tribunales estadounidenses a tratar de hacer valer su jurisdicción

Abengoa sacó a cotizar en 2014, en el mercado alternativo estadounidense Nasdaq, su filial en el país, Abengoa Yield. La crisis en la que se sumergió la multinacional española a partir de 2015 llevó a Abengoa a desprenderse de la filial estadounidense para reducir deuda, proceso que cerró en noviembre de 2018 con la venta de su participación a la canadiense Algonquin.

Pero Abengoa ha seguido siendo uno de los principales socios de Atlantica. "Debido a que Atlantica tiene acuerdos de operación y mantenimiento a largo plazo con Abengoa para muchos de sus activos, si Abengoa no puede continuar prestando los servicios actuales a los mismos precios, Atlantica puede necesitar renegociar contratos y pagar precios más altos o cambiar el alcance de los contratos", explica la compañía estadounidense.

"Existen incertidumbres sobre como afectaría a Atlantica su relación con Abengoa" en el caso de que la empresa española fuera declarada en concurso de acreedores.

Si Abengoa entrara en concurso serían analizadas todas las operaciones realizadas por la compañía en los dos últimos años

La empresa estadounidense advierte que, en el caso de que Abengoa fuera a concurso, podrían ser revisadas todas las operaciones realizadas en los dos últimos años, de acuerdo a la Ley Concursal española, incluyendo acuerdos firmados con Atlantica que podrían ser revisados.

"Sería difícil predecir el resultado de cualquier procedimiento concursal de Abengoa dado que Abengoa está constituida en España y tiene activos y operaciones en varios países del mundo", señala Atlantica.

La compañía explica que, por ejemplo, si Abengoa es declarada en concurso también en Estados Unidos, los tribunales estadounidenses podrían hacer valer su jurisdicción sobre todos los activos de la compañía española, aunque no estén en Estados Unidos.

Junta de Andalucía

Abengoa se ha dado de plazo hasta mañana 15 de octubre para cerrar su refinanciación. La compañía ha informado que está pendiente de que la Junta de Andalucía apruebe una inyección de 20 millones de euros de capital.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía dijo ayer que los servicios jurídicos estudian la posibilidad de financiar a Abengoa

Hasta ahora la posición del Gobierno andaluz ha sido más bien distante, aunque ayer martes el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, indicó que los Servicios Jurídicos están analizando la posibilidad de hacerlo.

"Si finalmente hay o no posibilidad de acuerdo, no lo podemos adivinar. Los servicios jurídicos están buscando ese marco jurídico; si se encuentra se podrá hacer, si no, no podrá ser posible", manifestó Marín, según declaraciones recogidas por Europa Press.