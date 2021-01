La asignación de nuevos modelos, bálsamo para las plantas españolas de Renault

El presidente de Renault España ha comunicado a los comités de empresa que llegarán nuevas adjudicaciones a las plantas de Valladolid y Palencia, algo que ha facilitado retomar las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Lo ha anunciado CC.OO. tras conocer en boca de José Vicente de los Mozos que la multinacional francesa apostará por los segmentos B, D y, sobre todo, por el C, un segmento este último que tiene en el Mégane producido en Palencia su mejor exponente.

"Nuestros productos en España están situados en dichos segmentos, por lo que se trata de una buena noticia para el empleo en nuestras fábricas", ha asegurado CC.OO., que considera que este anuncio "sirve para retomar de nuevo las negociaciones del convenio colectivo", que se encontraban paradas hasta conocer el futuro que la empresa tenía previsto en su nuevo plan.

Al respecto, este sindicato, a través de un comunicado, ha explicado que es necesario seguir preservando la alta competitividad que tienen las plantas de la compañía en España, en lo que juega un papel muy importante la negociación colectiva. Para CC.OO., esto se podría conseguir con proyectos como la fabricación de un vehículo nuevo en la planta de montaje de Valladolid; la familia de versiones derivaras del nuevo Kadjar en la de Palencia, un motor nuevo para la planta de Motores de la capital vallisoletana, una caja de cambios para la fábrica de Sevilla, y el mantenimiento y la potenciación de la ingeniería.

Asimismo, desde el sindicato aseguran que se ha trabajado muy duro durante los últimos años para garantizar "un futuro halagüeño", aunque el anuncio hecho por el consejero delegado mundial de Renault, el italiano Luca de Meo, pone toda la actividad de la multinacional gala en modo “economía de guerra".

"Esta situación no es nuestra responsabilidad, puesto que no la hemos creado nosotros, las personas trabajadoras. A partir de aquí, y una vez asegurada la carga de trabajo futura de los centros productivos de Renault España, no buscaremos culpables si no soluciones viables y con visos de continuidad en el tiempo", ha apuntado la organización sindical.

Convenio colectivo a 4 años

Tras retomar así las negociaciones, Renault España ha accedido a que el acuerdo sobre el convenio colectivo de sus centros de trabajo tenga una vigencia de cuatro años y no de dos como había planteado inicialmente. En sendos comunicados, los sindicatos UGT y CCCOO han valorado esta decisión de la empresa, con la que junto al resto de sindicatos representados en este foro, han mantenido una nueva reunión de la comisión negociadora, impulsada tras la publicación por parte de la empresa de su "Plan Renaulution"-España, que prevé los planes industriales de la compañía con distintas adjudicaciones que en principio aseguran la viabilidad de las factorías de Valladolid, Palencia y Sevilla.

En el caso de UGT, ha remarcado como premisa inicial que "cualquier acuerdo pasa por que los compromisos de carga de trabajo se cumplan por parte de la empresa", a la vez que ha planteado que "algunas de las propuestas que ha hecho la dirección en este convenio no tienen ningún tipo de justificación, ni siquiera en momentos de crisis como estos", por lo que han adelantado que realizarán propuestas para "aproximar posturas".

Por su parte, CCOO ha calificado de "totalmente desorbitadas" las propuestas de la dirección y ha confiado en que se encaucen hacia posiciones "responsables con la realidad y el esfuerzo de la plantilla". "Los trabajadores no nos merecemos, después de tantos años de duro trabajo, esta batería de recortes y esfuerzos que se nos pide desde la empresa", ha resumido CCOO, convencido de que estos planteamientos iniciales hacen "totalmente inviable un acuerdo razonable".

Entre las propuestas de la empresa que rechazan los sindicatos figuran la congelación salarial, el aumento de la jornada de 220 días más 3 jornadas de competitividad, una nueva categoría de entrada, el incremento de la flexibilidad en la bolsa de horas y turnos y un nuevo criterio de la prima ligada al absentismo.