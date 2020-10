CaixaBank se ofrece al Gobierno para gestionar el rescate de empresas quebradas

Cuenta atrás para que el Gobierno constituya su equipo externo de asesores jurídicos y económicos para rescatar empresas quebradas por la pandemia. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo inversor del Estado, ya ha hecho una primera criba tras dejar fuera del proceso a aquellos que no han presentado la documentación pertinente o no cumplen con los requisitos establecidos. Además de los candidatos previstos como las Big Four e importantes despachos de abogados, en el listado figura un candidato más inesperado: CaixaBank.

Según la documentación consultada por Vozpópuli,la entidad es el único banco que se ha presentado al concurso de asesores y además ha pasado este primer corte, todo ello en mitad de su fusión con Bankia. En total, son 50 las firmas que han sido preseleccionadas. Algunas de ellas, en concreto las auditoras, se han postulado tanto para el primer lote (asesoría económico-financiera) como para el segundo (asesoría jurídica). El contrato está valorado en 42 millones y tiene una duración inicial hasta el 30 de junio de 2021, si bien podría alargarse hasta un máximo de cuatro años si fuese necesario.

En el caso de la asesoría económico-financiera, además de la entidad que encabeza Jordi Gual, han superado la primera fase del proceso Alantra, Albiñana, Alvarez & Marsal, BDO, Daiwa Corporate Advisory, Deloitte, Grant Thornton, Lener, PwC, Auren, Accuracy Asesores, IDOM Consulting, EY, Crowe Advisory, Mazars, Capgemini y KPMG. Se han quedado fuera de la carrera Ahorro Corporación, Rothschild, The Boston Consulting Group y McKinsey tras no subsanar los errores requeridos por la SEPI.

Respecto a la asesoría jurídica, las firmas que se disputan el contrato son Andersen Tax & Legal, BDO, Broseta, Crowe Legal y Tributario, Cuatrecasas, Dentons, DLA Piper, Gómez-Acebo & Pombo, Garrigues, PwC, Lener, Ontier, Pérez-Llorca, Ramón y Cajal, Auren, Baker McKenzie, Bird & Bird, Montero Aramburu, KPMG, Deloitte, Duff & Phelps, EY, FTI Consulting, Grant Thornton, Simmons & Simmons, Marimón Abogados, Mazars, Pinsent Masons junto a Ceca Magán, Herbert Smith Freehills, DA Singular Lawyers, Crowe Legal y Tributario y PKF Attest.

Apoyo al Consejo Gestor

Como adelantó este diario, la SEPI quiere reclutar una suerte de ‘ejército’ de asesores para le ayude a gestionar la avalancha de solicitudes de empresas que han pedido ayuda al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros.

En principio, la idea es seleccionar 20 asesores económicos y otros 20 asesores jurídicos. En función del tipo de operación, sector afectado y complejidad, serán elegidos unos asesores u otros por parte del Consejo Gestor. Este organismo está constituido por el vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen y el secretario general y del Consejo y director jurídico de SEPI, Javier Loriente.

No obstante, a falta de concretar este 'pool' de asesores, algunas de estas firmas ya están trabajando con la SEPI, como es el caso de PwC y Cuatrecasas, que asesoran al organismo en el rescate de Air Europa, valorado en alrededor de 500 millones. También ha pedido ayuda al Estado la compañía asturiana Duro Felguera y otras como la siderúrgica Celsa y la hotelera Hotusa estudian hacer una solicitud formal.