Asesores fiscales ven lógico que la banca traslade el impuesto de las hipotecas al cliente

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) cree que es "lógico" que las entidades financieras que a partir de ahora tendrán que asumir el pago del Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD) se lo trasladen al cliente -vía diferencial o vía comisiones-, ya que "tienen que intentar mantener su beneficio y será la única manera" de conseguirlo, ha señalado Ignacio Arráez, delegado de Madrid-Zona centro de esta asociación.

"Es lógico que todo tributo que pague una entidad mercantil que por definición tiene ánimo de lucro se lo traslade a los consumidores", apuntó tras participar en una mesa redonda sobre el impuesto organizada por Icade, al tiempo que lamentó la "precipitación" con la que el Gobierno ha aprobado el Real Decreto con el objetivo de corregir una sentencia del Tribunal Supremo que "aún no es pública y ni siquiera ha visto".

La consecuencia inmediata de esta medida ha sido la paralización de algunas operaciones del sector, destacó, algo que en su opinión "nos perjudica a todos". Además, reconoció que en la Aedaf están "horrorizados" por la imagen que ha dado el Tribunal Supremo, porque consideraban que "la sentencia era correcta"."

Los bancos no podrán deducirse ese gasto

Arraéz explicó que otra de las medidas del Gobierno que considera "negativa" es que se impida a las entidades bancarias deducirse en el Impuesto de Sociedades el pago del Impuesto de AJD, fundamentalmente porque no tiene una justificación técnica.

El experto explicó que por ejemplo no se permite a los bancos deducirse el pago de una sanción, por su carácter negativo, pero que a la Aedaf le cuesta entender en qué se ampara el Gobierno para impedir que se deduzcan un gasto inherente a su actividad principal como es el pago de este impuesto "más allá del puramente recaudatorio".

Por su parte, Ramón Casero Barrón, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y abogado que ha presentado ante el Tribunal Supremo los casos de los impuestos de AJD de Rivas Vaciamadrid, apuntó que la Administración quiere "castigar" a la banca por repercutir el pago de la tasa a los consumidores con la imposibilidad de deducírselo en el Impuesto de Sociedades.

"El Gobierno no dejará a los bancos deducirse el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados del Impuesto de Sociedades para castigarle si lo traslada al cliente. Se lo va a trasladar, por eso se ha establecido la no deducibilidad. El Gobierno está intentando que no haya traslación sancionando o agravando la deducibilidad del impuesto. Traslación seguro que va a haber", aseveró.