Asenjo (exIberdrola) pide suspender la declaración de la cúpula por el caso Villarejo

Antonio Asenjo, exjefe de Seguridad de Iberdrola, tiene previsto remitir al juez Manuel García-Castellón un escrito en el que solicita que aplace las declaraciones de Juan Carlos Rebollo, director de Administración y Control de la eléctrica; Pablo Insunza, responsable de Administración y José Luis San Pedro, exmano derecha del presidente Ignacio Sánchez Galán. Los tres están citados en la Audiencia Nacional el próximo lunes 27 de julio.

La defensa de Asenjo hace esta petición al juez unas horas después de que la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional estimase su petición para levantar parcialmente el secreto de sumario. García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción se habían opuesto a esta petición.

El antiguo responsable de Seguridad entiende que antes de que los directivos presten declaración es necesario que las partes tengan tiempo suficiente para acceder al contenido de la causa que ya no es secreto y poder estudiarlo. Las declaraciones de los directivos permiten la asistencia de las partes y la defensa de Asenjo entiende que no procede que testifiquen si no ha habido margen para estudiar la causa.

Además de aplazar las declaraciones, Asenjo también va a pedir que los plazos para recurrir las resoluciones judiciales dictadas desde la incoación de la causa y que no le hayan sido notificadas queden también suspendidos.

En el auto que acuerda el levantamiento de secreto, la Audiencia Nacional recuerda que en ningún caso podrá ser consultada por la documentación pendiente de ser examinada por la Policía y todos aquellos datos que pudieran perjudicar a víctimas o a terceros, “debiendo adoptar el instructor (…) las medidas oportunas para evitar los mencionados perjuicios”. La defensa de Asenjo entiende también que ha habido margen suficiente para adoptar las medidas de seguridad necesarias.

Vozpópuli se ha puesto en contacto con el abogado Manuel Santaella, abogado defensor de Asenjo, que confirma la próxima presentación de un escrito con estas peticiones.

Declara la cúpula

Las declaraciones de Rebollo, Insunza y San Pedro estaban en un primer momento previstas a comienzos de julio, pero tuvieron que ser suspendidas por problemas técnicos, como publicó La Información. Los testimonios de estos tres directivos guardan una especial relevancia a cuenta de un informe de José Antonio del Olmo, exdirectivo de Iberdrola, en el que se pone de relieve la elaboración de una trama de facturas falsas para abonar los servicios que prestaba el comisario José Manuel Villarejo. Según Olmo, Insunza estaba al tanto del informe.

En este informe se señala también que Galán y otros altos cargos como Fernando Martínez Córcoles y Fernando Becker estaban al tanto de las contrataciones, así como el citado Asenjo. Del Olmo ha validado su declaración en varias ocasiones ante el juez y asegura que el documento es real y su contenido fue depositado en 2004 ante el notario Luis Ramallo, expresidente de la CNMV y exdiputado del PP. Los tres directivos citados también niegan haber presionado a Del Olmo para que no desvelase la existencia del informe.

Por su parte, Iberdrola, que se ha mostrado dispuesto a colaborar en la investigación, niega la existencia del documento. Asegura que no figura en ninguna de sus bases de datos tras una investigación y ha presentado dos querellas contra Olmo: una por injurias y calumnias graves y la otra por un presunto delito de falsedad. Insunza también se ha querellado contra Olmo y Asenjo ha declarado ante el juez que tampoco reconoce la existencia del citado informe.