'Caso Villarejo': el exjefe de Seguridad de Iberdrola acusa a los fiscales de prevaricar

Antonio Asenjo, exjefe de Seguridad de Iberdrola, saca la artillería pesada contra la Fiscalía Anticorrupción. Además de haber solicitado la suspensión de la declaración de José Antonio del Olmo, exempleado de eléctrica, al considerar que es un testigo con una "credibilidad nula", la defensa del exdirectivo ha hecho una durísima crítica a los fiscales del caso, a los que acusa de prevaricar, y al juez que instruye el caso, Manuel García-Castellón.

Uno de los asuntos más relevantes sobre los que se pronunciará Olmo durante su declaración de este martes es sobre un presunto informe en el que señala que Galán ordenó a Asenjo que encargase a Villarejo espiar a políticos que torpedeaban los negocios de Iberdrola. Tanto Asenjo como Iberdrola han negado la existencia de ese documento y la eléctrica incluso ha presentado dos querellas contra Olmo por calumnias y falsedad, la última este mismo lunes.

Sea como fuere, la defensa de Asenjo cree que a estas alturas del proceso da igual que el informe exista o no. En su escrito, hace una crítica demoledora al papel de los fiscales y del juez en el caso, a los que acusa de prevaricación y de perseguir una "verdad procesal" frente a una "verdad material", que es "la que se corresponde con la realidad de los hechos".

En el texto, la defensa de Asenjo apunta que no entiende cómo no se le ha llamado ante al juez para aclarar este asunto -pese a que lo ha solicitado en varias ocasiones- y asegura "que se pretende sustituir su testimonio directo por el sedicentemente indirecto del Sr. del Olmo, quien ha aparecido en escena guiado por espurias razones que, más pronto que tarde, saldrán a relucir. Las inconfesables motivaciones no tienen por qué -o quizá sí- ser conocidas por Fiscalía, pero la condición de peor derecho de su testimonio no puede ser negado, con lo que, la pregunta surge sola: si estaba hábil y disponible D. Antonio Asenjo, ¿por qué su sustitución?".

Asenjo, a la espera de ser citado

Para el abogado, Asenjo lleva "dos meses y medio después [de ser imputado], haciendo antesala, calentando banquillo, en posición de firme, delante de la puerta del Juzgado, esperando un santo advenimiento que no termina de llegar" y recuerda que el citado informe no es el asunto mollar del procedimiento.

Para Asenjo, la imposibilidad de ofrecer su versión ante el juez García-Castellón es una estrategia de la Fiscalía para que se imponga "su verdad subjetiva” de los hechos. "Esta parte, igual de exempleado de Iberdrola SA [que Olmo], no solo tiene mucho que oír y decir, sino que lo tiene TODO que decir y es además el ÚNICO que puede decir algo".

Y la crítica sigue, más dura si cabe. "Hemos de mostrar nuestra honda preocupación por la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de su plena y decidida intervención partidista en una batalla de la que, no incumbiéndole inicialmente, se ha en cambio adueñado en ejecución de un sorprendente golpe de mano, puesto que ha pasado de ser mero árbitro dirimente (…) a convertirse en un combatiente más, posicionándose con meridiana claridad en uno de los bandos (el del Sr. D. José Antonio del Olmo) para, empleando información privilegiada (este proceso), doblegar a su enemigo (Iberdrola, S.A.)".

Para Asenjo, la declaración de Olmo se ha metido "con calzador" en el proceso y critica que lo haga en calidad de testigo y no de imputado. A este respecto, el abogado se pregunta si esta "mutación de la condición procesal" es un "premio" otorgado a Olmo por lo que vaya a decir en su declaración de este martes "en el papel que Fiscalía le ha otorgado -por sí y ante sí- a modo de "su Béjar" frente a Iberdrola", en referencia al exdirectivo de BBVAAntonio Béjar, quien ha mostrado su colaboración en la pieza de Villarejo que afecta al banco.

Cuestiona la solidez del caso

El abogado de Asenjo estima que el juez y los fiscales se saltan la ley y lo dictado por el Tribunal Supremo al no citar al exdirectivo, que tuvo que cancelar su primera intervención prevista por un problema de salud. "¿Acaso Fiscalía Anticorrupción y Juzgado han perdido tanto el norte en esta era de la posverdad que nos ha tocado vivir que realmente están embarcándose en una diligencia instructora -la toma de declaración de D. Jose Antonio del Olmo-cuando no cumple con los requisitos de pertinencia y necesidad exigibles?", se pregunta el letrado.

La causa todavía permanece totalmente secreta y el abogado recuerda que un abuso de esta figura también puede ser delito. Sobre la imputación de Asenjo, pone en duda la consistencia de la misma y advierte que si no tiene una "apoyatura fáctica indiciaria lo suficientemente armada", solicitará la anulación de todo el proceso por una violación del derecho a una tutela judicial efectiva.

Para terminar, lanza un último dardo a la Fiscalía, a la que acusa de no tener ninguna prueba sólida: "Solamente queda reiterar, por el acierto tan premonitorio que supone, lo que es la interpretación que los entendidos en la materia nos regalan sobre este controvertido movimiento de Fiscalía Anticorrupción [la citación de Olmo]: la creación artificial, arbitraria y contra legem de un arrepentido, que venga a subsanar el enorme vacío probatorio del que debe adolecer la denuncia, querella, testimonio o lo que quiera que fuese lo que sirvió de inicio al presente".