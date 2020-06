Las aseguradoras recortan un 30% su apoyo al ladrillo tras subir las deudas un 6%

Los distribuidores de materiales de construcción han empezado a alzar la voz para denunciar "reducciones injustificadas" de los riesgos que cubren en su sector las aseguradoras con motivo de la crisis del coronavirus.

Según precisan a Vozpópuli desde la patronal del sector, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), las aseguradoras están reduciendo el apoyo a sus clientes para nuevas transacciones en una media del 30% respecto a la era pre-covid. Hasta el momento, en paralelo, los impagos a las empresas del sector por parte de sus clientes han crecido un 6% de media.

"Las abruptas retiradas del crédito comercial no se corresponden con la evolución de los impagos. Pueden resultar letales para la actividad constructiva", afirman desde Andimac. "La prudencia debe dominar en situaciones de crisis, pero tan imprudente es no medir debidamente los riesgos por defecto como por exceso".

Las empresas del sector de la compra-venta de materiales de construcción trabajan con márgenes brutos generales de entre el 26% y el 30%. El 50-60% de las empresas del sector, unas 3.000, operan con aseguradoras. Su situación repercute luego en las constructoras, un sector que afrontaba tiempos turbulentos ya antes de la pandemia.

En la construcción, en muchos casos, se han dado coberturas que exceden la ley de morosidad, con plazos de hasta cinco meses y medio"

"El problema de fondo es que la ley de la morosidad, hecha para que los plazos de pago no superen los 60 días como en otros países europeos, no se cumple en España porque no hay organismos reguladores que la hagan respetar con sanciones. Así nos encontramos con que en la construcción, en muchos casos, se han dado coberturas que exceden la ley de morosidad, con plazos de hasta cinco meses, y estas cifras de riesgo cobran especial relevancia cuando nos pilla una crisis como la actual", explica el presidente de Andimac, Sebastian Molinero, a este medio.

Ahora bien, reivindica, "el sector promotor y constructor y el comprador final de viviendas tienen un perfil en términos de solvencia financiera y estabilidad laboral muy diferente al de 2007. Mientras que en la crisis anterior el sistema bancario realmente no ejercía de filtro ante el riesgo de los clientes a los que vendía una hipoteca, ahora los bancos analizan bien las operaciones. Por tanto, no puede tratarse al sector de la construcción en 2020 como en 2008".

Fuentes del sector de la construcción remarcan, no obstante, que el sector de la construcción había vuelto a entrar en una fase de ralentización en los meses previos al coronavirus.

Las aseguradoras piden apoyo público

Desde la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)no entran a valorar el caso concreto de la compraventa de materiales de construcción (tampoco ha habido respuestas hasta el momento de las aseguradoras del sector) pero reconocen que, en las actuales condiciones y a nivel general, "no se puede mantener el nivel de aseguramiento de las transacciones económicas en un nivel pre crisis".

Las aseguradoras en España dicen sufrir en estos momentos una "desventaja competitiva" frente a sus homólogos de otros países europeos. Alemania (30.000 millones), Holanda (13.000 millones), Francia (10.000 millones), Dinamarca (4.000 millones) y Bélgica (900 millones) han lanzado ya programas de ayuda a las aseguradoras y a fondo perdido.

En España, el programa, pendiente de aprobación, contempla 300 millones de ayuda y a devolver. "Si las entidades no revisan las calificaciones de crédito y sus políticas de suscripción, las pérdidas podrían alcanzar los 1.200 millones", esgrimen fuentes de Unespa. El valor total de las ventas a crédito ya aseguradas en España en total es de 200.000 millones de euros (25% del PIB).