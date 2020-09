Apple se queda atrás en la batalla del 5G: no tiene móviles compatibles

Apple no posee en la actualidad ningún teléfono móvil compatible con el 5G, la nueva generación de redes de telecomunicaciones que viene a sustituir al 4G utilizado hasta la fecha para las conexiones a Internet y comunicaciones de voz desde celulares.

En nuestro país Telefónica, Orange y Vodafone ya ofrecen este tipo de tecnología -los dos primeros desde hace unos días y Vodafone desde mayo del año pasado- pero los usuarios de la firma de la manzana mordida no podrán, de momento, ver el logo '5G' en sus terminales.

No es el caso, sin embargo, de sus competidores directos. La coreana Samsung, líder mundial en la venta de teléfonos móviles, cuenta con 5G en el Galaxy S20, uno de sus terminales 'top'. También dispone de esta tecnología el Note 10 o el Galaxy A51. La carga ultra rápida, las altas tasas de refresco de pantalla o la resistencia a inmersiones en agua, entre otras cosas, son posibilidades anticipadas por sus competidores directos.

En el caso de Huawei sus últimos terminales -algunos de ellos lanzados hace meses-, también cargan con un chip compatible con 5G, como es el caso de los modelos P40, P40 Pro Plus o el Mate 20X. El también fabricante chino, Oppo, cuenta con una gama entera de equipos con 5G: Find X2, Find X2 Pro, Find X2 Lite. Por su parte Xiaomi dispone en su porfolio de productos de la gama Mi 10 o el Mi Mix 3, por citar sólo algunos ejemplos, con procesadores 5G.

El protocolo NSA

Estos equipos trabajan con la red 5G en la modalidad denominada NSA (Non Stand Alone, no autónoma). Es el paso previo a la madurez del nuevo estándar de telecomunicaciones. En la actualidad las redes 5G trabajan en combinación con el 4G, y hasta que no sea completamente autónomo (SA, Stand Alone), no ofrecerá todo su potencial. Esto se producirá previsiblemente a lo largo del 2021, cuando el Gobierno subaste entre los operadores la banda de los 700 Mhz.

Aunque el hecho de que Apple no disponga aún de terminales con tecnología 5G no es preocupante desde el punto de vista empresarial -no hay prácticamente nada en la actualidad que haga el 5G que no pueda hacer el 4G-, lo cierto es que pone de manifiesto el retraso en la innovación que desde que falleció Steve Jobs se ha instalado en la enseña de Cupertino.

Las compañías asiáticas, otrora dedicadas a copiar los productos e innovaciones de la norteamericana, llevan desde un tiempo a esta parte la batuta de la innovación.

Está por ver si el anunciado iPhone 12 cuenta con esta tecnología, algo que aseguran los rumores que siempre rodean al fabricante californiano. En cualquier caso, llegará por detrás de su competencia directa.