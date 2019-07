La app deportiva Strava rompe con Relive

Strava, la aplicación móvil deportiva más conocida y utilizada, ha decidido romper con otro servicio orientado al deporte, como es Relive, después de tres años de relación. A partir de ahora ambas aplicaciones no serán compatibles.

Relive realiza vídeos automáticos en 3D sobre aquellas rutas realizadas por los usuarios de Strava o de otras aplicaciones deportivas como las de Garmin, Polar o Suunto.

"Es una pena... Strava ha decidido no trabajar más con nosotros. Después del lanzamiento de nuestras primeras funciones sociales, recibimos un mensaje inesperado amenazando con romper nuestra alianza.Hemos intentado llamar y enviar correos para tratar el tema con Strava. Pero no hemos obtenido respuesta. Estamos tristes y decepcionados al ver cómo se han ido así, de repente. Nada ha cambiado sobre como Relive utiliza y protege tus datos, o sobre cómo usamos su API. Creemos que estos son tus datos, y por ello tú debes decidir cómo se usan. Después de todo, ¡tus piernas hacen todo el trabajo!", explica en un correo electrónico enviado a sus usuarios Relive.

Strava permite monitorizar actividades como correr, salir en bicicleta, senderismo...

Millones de usuarios

La compañía, que no explica nada acerca de los motivos de la ruptura, es especialmente dura con Strava en el correo, y asegura haber tratado de que la situación final no se produjese. "Hemos intentado llamar y enviar correos para tratar el tema con Strava. No hemos obtenido respuesta, excepto nuevos ultimátums y amenazas sobre funcionalidades que ya existían y que ellos han aplaudido durante años", explican desde Relive.

Strava significa 'esfuerzo' en sueco, y cuenta con casi dos millones de usuarios sólo en España. La aplicación permite monitorizar múltiples disciplinas, como correr, bicicleta, senderismo...

Es compatible con iOS y Android y cuenta con una versión gratuita y otra de pago, que ofrece más funcionalidades de monitorización.