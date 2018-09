Una app convierte la comida que van a tirar los restaurantes en alimentos low cost

Un tercio de la comida producida en todo el mundo acaba en la basura y no en el estómago de los 820 millones de personas que diariamente se van a dormir sin comer, según datos de la Agencia para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de la ONU (Organización de Naciones Unidas).

La aplicaciónmóvilTooGoodToGo, lanzada hace dos días en España, pretende aportar su granito de arena para paliar esta situación. Para ello pone en contacto a establecimientos de comida (fruterías, ultramarinos, restaurantes...) que van a tirar productos perecederos al contenedor con usuarios que desean comprar viandas a precio low cost.

Para ello la plataforma muestra en la pantalla del teléfono un mapa con los restaurantes adheridos con sus respectivas ofertas. El usuario selecciona la oferta que más le conviene y abona la comida. Sólo tendrá que pasar a recogerla en un rango horario preestablecido que puede ser de unos treinta minutos hasta de varias horas.

El precio de las pizzas familiares de algunos restaurantes puede bajar de los 10 euros a los 2,99 euros, y el de las bandejas de sushi desde los 11,99 euros a los 6,99 euros

Restaurantes especializados en comida japonesa de la elitista calle de Serrano, caso de la cadena Sushi Shop, reducen en la app el precio de algunas de sus bandejas de sushi a casi la mitad de precio, de los 11,99 euros a los 6,99 euros.

La app dispone, 48 horas después de su lanzamiento en nuestro país, de 30 establecimientos adheridos, en la capital de España.

Una idea danesa

Las ofertaslow cost por comida que ya no está recién hecha, pero aún apta para el consumo, alcanzan en algunos casos precios irrisorios. El restaurante italiano La Capricciosa de La Latina, por ejemplo, reduce el coste de sus pizzas de tamaño familiar desde los 10 euros hasta los 2,99 euros. Tres usuarios podrían quedar satisfechos aportando menos de un euro cada uno.

Too Good To Go nació hace dos años en Dinamarca y ya está en nueve países europeos (Dinamarca, Noruega, Holanda, Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Suiza y España).

La plataforma posee cinco millones de usuarios y casi 5.000 establecimientos integrados. Sus creadores aseguran que desde que se puso en circulación más de siete millones de comidas se han librado de ir a parar a la basura. “En Too Good To Go nuestro objetivo es ayudar a los establecimientos a reducir su desperdicio alimentario y que comida producida sea igual a comida consumida. Utilizamos las nuevas tecnologías para conectar establecimientos y usuarios a contribuir en esta gran batalla”, explica Oriol Reull, Country Manager de España.