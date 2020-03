El Ibex vuelve a desplomarse con la crisis del coronavirus y a la espera del BCE

Los valores que más sufren en el inicio es el sector aéreo. IAG pierde un 10,1%, Aena cede un 6,4% y el dueño del aeropuerto de Heathrow (Ferrovial) retrocede un 7,2%. La explicación de este golpe sectorial viene por la prohibición de Estados Unidos de la llegada de vuelos con origen europeo que castiga de forma contundente sus negocios.

"Vamos a suspender todos los viajes desde Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días", ha trasladado Trump en un discurso dirigido a la nación pronunciado desde el Despacho Oval. La medida entrará en vigor "la medianoche del viernes", ha agregado, antes de asegurar que las restricciones "se ajustarán según las condiciones", que surjan, sin que haya proporcionado más información.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha declarado el brote "pandemia" y el temor entre los ciudadanos es cada vez mayor. En Madrid, la Comunidad ha pedido a los ancianos y personas que les cuiden que, en la medida de lo posible, no salgan de casa.

"Es un problema global no puede ser resuelto por una sola de las naciones del G7", comenta Mark Holman, CEO de TwentyFour AM. "Lo que se requiere es una acción coordinada de todo el mundo. En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), sabemos que de alguna manera no tendrá el mismo impacto que el Banco Central de Inglaterra, aunque Christine Lagarde, su presidenta, está haciendo todo lo posible para persuadir a los estados de la Eurozona para abrir las arcas fiscales, que es lo realmente necesario", añade.

Los expertos esperan que el BCE reduzca los tipos en diez puntos básicos. Se espera también que organismo establezca una línea de crédito especial dirigida a los bancos que se adapte para mejorar los préstamos a las PYMES y para apoyar también a los bancos con posibles problemas de préstamos morosos.