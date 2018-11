Así 'trucan' Google las marcas para que compres sus productos

Google se ha convertido en el escaparate más importante para aquellas marcas que quieren comercializar sus productos.

Si no estás en el buscador, no existes. No hay compañía como Dios manda sin página web ni preocupación por estar bien posicionada en la plataforma, como tampoco hay empresa de medio o gran tamaño que no destine parte de su presupuesto a la publicidad en Google.

Quien hizo la ley hizo la trampa, y esa publicidad puede ser manipulada para que quienes buscan productos en Internet acaben comprando aquello que no pretendían. Veamos esta aseveración con un ejemplo práctico.

Los precios varían en función de las pujas que las empresas hagan por las palabras clave que el usuario escribe en Google. Esto determina en qué orden aparecerán los enlaces pagados

Las pujas en Google Ads, la clave

Si escribimos en Google "Hipoteca BBVA" el primer resultado que arroja el buscador es Openbank, entidad digital de Santander. Un resultado pagado -el enlace lleva la leyenda 'anuncio'- por el cual cada clic tiene un coste, según Google. Es lo que se denomina CPC (Coste Por Clic).

En el momento en el que se escribe este artículo, el precio de este clic está en los 2,51 euros.Cifra que puede variar en función de lo que pujen los anunciantes en Google Ads, la herramienta de publicidad de Google. Cuanto más pague una compañía, más arriba aparecerá en los resultados de búsqueda. Eso sí, también encarecerá el CPC, obligando a su competencia a pujar más fuerte.

En definitiva, cuando alguien entra en ese anuncio, la empresa que ha pujado por esas palabras gasta unos 2,51 euros por clic. Cantidad que va a parar a los bolsillos de Google.

¿Qué ocurre, entonces, cuando una marca puja por las palabras clave de su competencia? Realmente, Google no tiene ningún tipo de políticas restrictivas al respecto. El problema es principalmente para la compañía en cuestión, que seguramente tendrá que pagar un coste por clic superior. Esto es porque se verá obligada a partir del precio que ya ha fijado la marca con la que pretende competir.

Es decir, Openbank estará pagando más de 2,51 euros por cada clic. Si se realiza la búsqueda por las palabras "Hipoteca La Caixa" el resultado arrojado en los primeros puestos será, una vez más, la publicidad de Openbank, compañía que puja, claramente, por aparecer cuando el usuario busca otros bancos.

En otras ocasiones el resultado que aparece por esa misma búsqueda es un enlace patrocinado a Trioteca, un comparador de hipotecas que también está pujando con fuerza.

Los resultados pueden variar cada minuto

Los resultados pueden cambiar en cuestión de minutos, porque dependen de las pujas que las empresas hagan sobre las palabras. Ese es el motivo adjuntamos pantallazos de cada momento en el que realizamos este artículo.

Vodafone también le hace la cama a uno de sus principales competidores. Si buscamos por las palabras "Contratar Telefónica" en Google el primer resultado es un anuncio de Lowi, el operador low cost de Vodafone.

Una forma de proceder, la de la compra de palabras clave de otras compañías, que es común entre empresas de gran calado, con el fin de robarle clientes a la competencia.