El cambio en Andalucía azuza la guerra entre las organizaciones Facua y UCA

El posible cambio político que se avecina en Andalucía, tras cerca de 40 años de Gobierno del PSOE, ha avivado la guerra sin cuartel que Facua, la organización liderada por Rubén Sánchez, libra con UCA-UCE, otra de las principales asociaciones de consumidores que operan en la región.

Entre 1993 y 2013, las dos asociaciones han logrado en total más de 11 millones de euros en subvenciones, según datos aportados por UCA-UCE. De acuerdo a los mismos, esta asociación ha percibido en ese periodo 5,4 millones de euros de dinero público, mientras que Facua habría recibido 5,95 millones.

Facua instó ayer miércoles a la Junta de Andalucía a que expulse del registro de asociaciones a UCA-UCE "casi un año después de que salieron a la luz los pagos que grandes empresas llevaban años realizando en secreto a una sociedad instrumental, EdiUCA", según un comunicado publicado por la asociación.

Desde 2013, Facua ha recibido más dinero de la Junta de Andalucía que del Ministerio de Sanidad

La organización también se hizo eco en su comunicado de una información según la cual el presidente de UCA-UCE, Juan Moreno Rodríguez, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, por un presunto delito de alzamiento de bienes, y también la sociedad Ediuca y a un empresario.

"Años acosando a UCA-UCE"

Rubén Sánchez "lleva años acosando a UCA-UCE", dice Moreno Rodríguez, con el que se ha puesto en contacto este diario. "Quiere quitarse un competidor para llevarse todas las subvenciones de la Junta", considera. "Pero no se por qué tiene tanto empeño, nosotros no recibimos subvenciones desde el año 2013 [cuando Susana Díaz fue elegida presidenta de la Junta]".

La UCA-UCE nació en los años ochenta, en Andalucía, a raíz del escándalo del aceite de colza, recuerda Moreno Rodríguez. "Pero en la actualidad estamos en una situación de extrema debilidad, y en buena parte por la campaña de acoso y derribo que ha tenido contra nosotros Facua, para eliminar a un competidor y optar a la mayor cantidad de subvenciones posibles", comenta.

La asociación que preside Juan Moreno "no está al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social", advierte Facua

Entre 2015 y 2017, Facua ha recibido en Andalucía 1,8 millones de dinero público, la mayoría proveniente de la Junta liderada por Susana Díaz. Desde 2013, solo Facua Andalucía ha recibido ayudas públicas en la Comunidad Autónoma por importe de 1,2 millones de euros, una cantidad superior a lo que Facua, como organización nacional, percibió del Ministerio de Sanidad, 1,16 millones de euros, en el mismo periodo.

Sobre la publicación de una investigación por presunto alzamiento de bienes, UCA-UCE emitió ayer un comunicado asegurando que el origen de la querella "procedería del abogado Rafael Alfonso Rodríguez Arnte, uno de los bufetes con los que UCA-UCE tuvo convenio para atender a sus socios y que fue rescindido en septiembre de 2017, por las numerosas quejas contra el mismo".

La organización presidida por Juan Moreno Rodríguez incluye en su comunicado un recado a Facua: "Más le valdría a esa Federación y a su conocido portavoz estar preocupados por dar respuesta al escándalo generado por las millonarias subvenciones que viene recibiendo y a su reciente y politizada disputa con una nueva fuerza política que acaba de entrar en el Parlamento de Andalucía".

No hay campaña contra UCA-UCE

"No hay ninguna campaña contra UCA-UCE y su presidente", asegura Rubén Sánchez, con el que habló ayer este diario. "Están imputados por un presunto delito de alzamiento de bienes, y UCA-UCE no recibe subvenciones desde 2013 porque tienen que devolver 78.000 euros de subvenciones que recibió de forma irregular, y la asociación no está al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social", señala.

"El abogado que ha presentado la denuncia contra UCA-UCE no es un abogado cualquiera, era el responsable de su gabinete jurídico", advierte Sánchez. La asociación presidida por Juan Moreno Rodríguez "ha sido declarada insolvente, cobró en secreto de empresas como Movistar, Altadis y Caixabank, y pese a las irregularidades, Susana Díaz la mantiene en el registro de asociaciones de usuarios", añade.

El vicepresidente de Facua no deja pasar que Juan Moreno fue presidente de las Juventudes Socialistas en Andalucía, y así lo recuerda en los comunicados de la organización sobre UCA-UCE.

"Hemos sido víctimas de una sustracción de documentos en nuestra sede", denuncian en UCA-UCE

"Durante el mandato de Susana Díaz, UCA-UCE no ha recibido nada, aunque haya tenido que aguantar mentiras en prensa y en el Parlamento sobre que estábamos apoyados por Susana Díaz porque hace 30 años yo estuve en Juventudes Socialistas", se queja Moreno.

Sobre los trabajos realizados por UCA-UCE con compañías privadas españolas, la asociación presidida por Juan Moreno asegura que existen diversos convenios firmados con Caixabank sobre un premio periodístico y temas de educación financiera publicados en la revista de la organización; un convenio con Altadis sobre los derechos de los consumidores de tabaco; y sobre Movistar explica que no existe ningún convenio firmado, sí con la Asociación de Internautas y la Asociación por los Derechos Civiles, Económicos y Sociales.

"En ningún caso se ha realizado publicidad comercial de ningún producto o servicio de las empresas referenciadas", asegura UCA-UCE. "Muy a nuestro pesar, hemos sido víctimas de una sustracción de documentos de nuestra sede que, manipulada y tergiversada en denuncias anónimas y en filtraciones a algún medio de comunicación con la altavocía de otra asociación de consumidores, han degenerado en este procedimiento", subraya.