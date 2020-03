Andalucía negocia con la Fórmula 1 quedarse con la plaza que deje Cataluña

La Junta de Andalucía ha mantenido "conversaciones" con los organizadores de la Fórmula 1 de cara a conseguir que el Mundial vuelva a partir de la temporada 2021 al circuito de Jerez de la Frontera, en cuyo accionariado participa el Gobierno regional junto al Ayuntamiento de Jerez -ambos comparten ahora signo político-.

Según explican diferentes fuentes conocedoras de la negociación, las posibilidades de que el proyecto salga adelante guardan cierta relación con la posibilidad de que Cataluña no renueve como plaza del Gran Premio de España a partir de 2021.

A preguntas sobre el asunto de este periódico, desde Formula One Group (Liberty Media) se han limitado a responder que "no se harán comentarios en público" sobre las negociaciones, "estén estas realmente teniendo lugar o no".

Esa ambigüedad contrasta con el comunicado que lanzó Formula One Group el pasado octubre respecto a las negociaciones para incorporar nuevos equipos a la parrilla a partir de 2021. Entonces, la entidad se encargó de dejar claro que no había mantenido "negociaciones serias" con nadie pese a la "publicidad" que habían hecho esos posibles equipos.

Incertidumbre sobre el GP de España en Barcelona

Diferentes fuentes apuntan a Vozpópuli que la posibilidad de que el Mundial regrese a Jerez ha cobrado fuerza por la "posibilidad concreta" de que Cataluña no renueve su plaza como anfitriona del Gran Premio de España a partir de 2021. Los problemas financieros que acarrea el Gran Premio con sede en Montmeló han puesto en alerta a los organizadores, que piden un compromiso presupuestario libre de cualquier incertidumbre política a tres o cuatro años vista.

El periódico catalán Mundo Deportivo ha avanzado que los responsables del Circuit están buscando un compromiso financiero de la Generalitat para tres-cuatro años y/o que el GP de España en Barcelona sea declarado como evento de interés general por el Consejo Superior de Deportes, para así poder recibir ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez que garanticen su viabilidad financiera.

Una fuente conocedora apunta a este periódico que buena parte de las expectativas de que el GP siga los próximos años en Cataluña pasa por el incremento de fondos públicos que podría suponer esa declaración de interés general, un trámite que no sería sencillo por tratarse del deporte que es.

Jerez compite con Barcelona...y el extranjero

"Si la Fórmula 1 no sale de Cataluña, no hay opción Jerez. Pero es verdad que la afición que hay por el automovilismo en Jerez, como lo demuestra la Moto GP, ayuda. Solo hay dos circuitos preparados a día de hoy para la F1 en España, el de Barcelona y el de Jerez", apunta una fuente.

"Que la F1 vuelva a Jerez sería un pelotazo para Andalucía, pero para que eso pase, tiene que salir de otro sitio. Se ha hablado de que salga de Cataluña y quizá de otro hueco en el extranjero. Pero todavía no hay nada en firme", apunta una fuente cercana a la Junta de Andalucía.

Anteriormente, Jerez albergó el Gran Premio de España entre 1986 y 1990 -que perdió a manos precisamente del Circuito de Cataluña- y el Gran Premio de Europa (en 1994 y 1997, en simultáneo al GP de Barcelona).

Es precisamente la cifra del canon y el compromiso por él, de alrededor de 25 millones anuales en tres años, lo que se quiere negociar

Andalucía Información ha publicado que la Junta de Andalucía estaría dispuesta a comprometer hasta 75 millones en concepto de canon por tres años para tener el Gran Premio de Jerez entre 2021 y 2023. Sin dar ningún tipo de detalles sobre el curso de las negociaciones, el consejero de Turismo, Juan Marín, ha llegado a afirmar públicamente que podría haber novedades sobre el asunto en el próximo verano.

Este periódico ha podido confirmar que existe un verdadero interés en la Junta, y que no serían necesarias inversiones en el actual circuito de Jerez para adaptarlo a las exigencias de la F1, más allá del canon que piden los comercializadores del Mundial. Sin embargo, es precisamente la cifra del canon y el compromiso por él, de alrededor de 25 millones anuales en tres años, lo que se quiere negociar, siempre que Liberty acceda a hacerle a Jerez un hueco en el calendario.