Los analistas desconfían de Fridman en DIA: “Lo más sensato sería no aceptar la OPA”

La esperada OPA de LetterOne, el brazo inversor del magnate ruso Mikhail Fridman, divide a los analistas de DIA. Por un lado, están aquellos que recomiendan aceptar los 0,67 euros por acción que se ofrece. Por otro, está la posición mayoritaria de los expertos consultados: "Lo más sensato sería no aceptar la OPA".

Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank, considera que "se puede considerar positivo que LetterOne sí vea valor en la compañía y confíe en reflotar el negocio". "Más allá de los problemas de balance de DIA, hablamos de la tercera cadena de supermercados de España por cuota de mercado, con una marca reconocida y con una serie activos inmobiliarios significativos", añade.

El experto apunta que "lo más sensato para los actuales accionistas no sería aceptar la OPA, si no vender en el mercado en estos momentos en que su cotización supera el precio de OPA". Felipe López-Gálvez matiza que si la oferta tiene éxito la compañía acabaría siendo excluida de cotización, lo que dificultaría la venta de las acciones a los accionistas que decidan no acudir.

Sería improbable que llegue un tercero y lanzase una contraoferta" Felipe López-Gálvez (Self Bank)

Otro de los puntos que había encima de la mesa era una posible contraopa de otro inversor. "Sería improbable que llegue un tercero y lanzase una contraoferta. Parte del mercado está apostando a que el regulador inste a LetterOne a elevar la oferta una vez la OPA sea presentada formalmente en la CNMV", declara el analista de Self Bank.

La recomendación de Albert Enguix, analista fundamental de GVC Gaesco Gestión, es no acudir a la OPA. "El precio minusvalora a una compañía que es capaz de generar un resultado bruto de explotación de cerca de 400 millones". El analista considera que la mejor opción es "acudir a la ampliación de capital que anunció la compañía" y espera a una posible mejor oferta del mercado.

Voces discordantes

No todos los analistas ven con malos ojos esta propuesta. Los expertos de Bankinter recomiendan "aceptar la oferta". "Según el Hecho Relevante publicado en la CNMV, en el plazo de un mes, Letterone presentará ante la CNMV la solicitud de autorización de la Oferta.La oferta está condicionada a la aceptación de al menos un 50% de las acciones a las que se dirige. El precio ofrecido supone una prima del 56,1% respecto al cierre de el lunes", destacan en su informe.

Aunque no todo son buenas noticias. Los analistas de la entidad destacan que "no hay visibilidad en torno al nuevo modelo de negocio de DIA, una vez que el anterior ha resultado insuficiente para capear el entorno competitivo actual y ha llevado al grupo a una pérdida de cuota de mercado, erosión de márgenes y, estimamos, que pérdidas en 2018".

Muchas incertidumbres

Como recuerda Self Bank, los planes de LetterOne dependen de que la operación tenga éxito y haya una aceptación masiva de la oferta. "Que se llegue a un acuerdo de refinanciación con los actuales acreedores, que se lleve a cabo la ampliación de capital de 500 millones de euros propuesta por LetterOne", recuerda Felipe López-Gálvez.

Unos interrogantes que los analistas esperan que hagan mantener el protagonismo de la cadena de supermercados en el mercado en los próximos días. "Son muchos los factores que harán que el ‘caso DIA’ quede en los registros como una historia de fracaso empresarial o como un renacer de una empresa en dificultades", concluye Felipe López-Gálvez.