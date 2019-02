Ana y Javier Botín reciben 610.000 acciones de Santander y suman el 0,63% del capital

Ana Botín y su hermano Javier han recibido recientemente 612.892 acciones de Santander como parte de su sistema retributivo. Entre los dos suman el 0,631% del primer banco español, una participación valorada hoy en 411,6 millones de euros.

De acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la presidenta de Santander ha percibido 309.911 acciones en concepto de retribución, el 13 de febrero. Ana Botín posee en la actualidad 21,3 millones de títulos del banco, valorados en 86,4 millones de euros, el 0,138%.

Javier Botín, primer accionista individual de Santander, ha recibido otras 302.981 acciones como parte de su sistema retributivo. Tras esta entrega, el hermano de Ana Botín posee en total 80,1 millones de acciones de Santander, valoradas en 325,2 millones de euros, el 0,493% del capital.

Las entregas de las acciones responden a conceptos retributivos de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.

La presidenta de Santander añade en la actualización de su participación en el banco que tiene la posibilidad de adquirir 1,137 millones más de acciones del banco a través de instrumentos financieros que vencen entre los años 2020 y 2024.

Accionistas

Ana Botín y su hermano Javier son los dos mayores accionistas individuales del Santander y miembros de su consejo de administración. Tras ellos se sitúa el inversor mexicano Carlos Fernández, con el 0,115%, seguido del consejero delegado, José Antonio Álvarez, con el 0,013%.

Los mayores accionistas de Santander son fondos estadounidenses. A 25 de junio de 2018, State Street Bank and Trust Company poseía el 12,19% del capital; The Bank of New York Mellow Corporation, el 7,99%; y Chase Nominess, el 7,85%.

Santander advierte que "entiende" que dichas participaciones se tienen en custodia a nombre de terceros, sin que ninguno tenga una participación superior al 3% en los derechos de voto.